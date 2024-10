Fonte: Mediaset Infinity 1 /5 Il bacio tra Shaila e Lorenzo al Gran Hermano Esplode la passione tra Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta. I due gieffini italiani, per ora ospiti nella Casa del Gran Hermano, non riescono più a contenersi. Dopo le teorie su cosa potrebbero aver fatto insieme sotto le lenzuola di notte, il duo ha fugato ogni dubbio alla luce del sole: ieri sera infatti, proprio mentre i due gieffini chiacchieravano, lui l’ha baciata in due diverse occasioni, e Shaila ha accettato di buon grado.

Fonte: Mediaset Infinity 2 /5 Giglio e Yulia depressi Yulia, durante una chiacchierata con Pamela, confessa di voler vivere la sua età in spensieratezza, e non riuscirci la sta deprimendo. L'incontro con l'ex Simone, entrato in casa per un confronto, non ha semplificato le cose. Vorrebbe vivere al GF con leggerezza: "Sono a un bivio" ammette a le Non è la Rai, durante una confidenza pomeridiana. Ma non potendo confrontarsi immediatamente con Simone, la giovane non riesce ad arrivare a una soluzione. Stessa sorte anche per Giglio. L'incontro con il fidanzato di Yulia e l'uscita dell'amico Lorenzo hanno un po' rotto gli equilibri di Giglio che, da qualche giorno, si sente vuoto e spaesato. Il suo volto trasmette tutta la sua tristezza, le lacrime affiorano agli occhi. Vedendolo così perso, Mariavittoria e Amanda provano a sollevare il morale dell'amico che risponde con brevi e criptiche battute alle due amiche.

Fonte: Mediaset Infinity 3 /5 Shaila e Lorenzo accusati di recitare L'ingresso nella casa del Gran Hermano ha esposto Shaila e Lorenzo al parere dei nuovi coinquilini, e molti di loro sembra non vedano di buon occhio il loro rapporto. In particolare Javi e Vanessa, che ah GF spagnolo sono convinti che i due stiano semplicemente recitando, seguendo un copione già deciso da loro (o dalla produzione italiana). Queste accuse stanno alimentando un dibattito dentro e fuori la casa, si è infatti sentito lo stesso Javi dire in spagnolo: “Recitano, hanno un copione”.

Fonte: Mediaset Infinity 4 /5 La verità sul rapporto tra Yulia e il suo ex Simone Dopo l'ingresso in casa di Simone Costa, per un confronto con l'ormai ex Yulia, sono partite le indagini su chi fosse. Si è scoperto essere un ristoratore proprietario di diversi ristoranti in Toscana. Proprio all’interno del suo più popolare ristorante lavora Yulia, in qualità di direttrice creativa. Simone quindi è stato a lungo il suo datore di lavoro, oltre che il suo compagno. Rendendo i rapporti tra i due, prima ma anche nel presente, molto complicati.