Grande Fratello, notte bollente tra Shaila e Lorenzo. E lui la provoca: “Ogni volta che ti vedo…” I due gieffini, momentaneamente ospiti del Gran Hermano spagnolo, si sarebbero scatenati sotto le coperte. A inchiodarli sarebbe un 'dettaglio' sul collo del modello.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

CONDIVIDI

Scoppia la passione tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato. I due gieffini, momentaneamente ospiti nella Casa del Gran Hermano, sarebbero sempre più vicini e sempre più ‘scatenati’. Secondo le ultime indiscrezioni, infatti, Shaila e Lorenzo avrebbero trascorso una notte di passione sotto le coperte, come testimonierebbe tra l’altro un segno inequivocabile apparso sul collo del modello. E in più, una frase molto esplicita pronunciata da Lorenzo farebbe pensare a un rapporto ormai parecchio intimo tra i due concorrenti. Vediamo tutti i dettagli qui di seguito.

Grande Fratello, scoppia la passione tra Shaila e Lorenzo

Per settimane e settimane, l’ex velina Shaila Gatta sembrava avere occhi solo per Javier. Lorenzo intanto era rimasto con il cerino in mano, a guardare e rosicare, senza poterci fare nulla. Finché all’improvviso, quasi dal nulla, i ruoli non si sono invertiti. Shaila si è accorta di provare qualcosa per Lorenzo, e per questo voltafaccia clamoroso è stata parecchio criticata sia all’interno della Casa che sui social. "Tutti parlano e giudicano senza pensare che dentro a una persona c’è un mondo", si era lamentata a questo proposito la ballerina, "Io sono stata criticata per questo bacio che ho dato al ragazzo. Ma io non ho dato quel bacio per usarlo o illuderlo, ma dovevo capire se lui era giusto per me, se c’era connessione. Io lo guardavo e pensavo ‘è buono, è bello, è carino, gentile, romantico, perché non va?’".

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

A seguire, Shaila era uscita definitivamente allo scoperto con Lorenzo. "Volevo farmi piacere l’altro ragazzo a tutti i costi", aveva ammesso la velina, "era una guerra con me stessa. Avevo questa guerra interna nella quale mi imponevo ‘deve piacerti questo ragazzo qui, non Lorenzo!’. Però il mio cuore dice lui (Lorenzo Spolverato, ndr) non so perché. Quando mi guarda io non capisco più nulla. Questo è un problema, perché mi fa sentire una 16enne tonta. Io questo non lo controllo. Infatti, più il tempo passa e più non posso mentire. L’energia, l’istinto mi dice di esplorare. E tra l’altro è il destino, perché il televoto ha deciso di mandarmi qui con lui".

Così il televoto ha spedito Shaila e Lorenzo, insieme, nella Casa del Gran Hermano. Ed è lì che la scorsa notte si sarebbe scatenata finalmente la passione. Secondo alcuni fan attenti, infatti, i due sarebbero finiti a letto. E un indizio in particolare li inchioderebbe. "Lorenzo ha un succhiotto nel collo", ha scritto un utente su X, per poi aggiungere la sentenza definitiva: "da quello che so, con Shaila ha fatto l’amore". A questa indiscrezione si aggiunge poi il dettaglio di una conversazione ‘spinta’ tra i due. Avvicinandosi a Shaila, Spolverato avrebbe sussurrato con malizia: "Ogni volta che ti tocco ho l’alza bandiera". E la ballerina avrebbe risposto prontamente con un inequivocabile "eeh lascia sta". Insomma, ci voleva il Grande Fratello spagnolo per far scoppiare una passione travolgente tra i due gieffini.

Potrebbe interessarti anche