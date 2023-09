Fonte: Mediaset Infinity 1 /6 Sfida per il tugurio Per determinare chi sarebbe andato ad abitare nel tugurio, si è tenuta una sfida a squadre, che consisteva nel recuperare delle lettere dal fondo della piscina, che avrebbero formato la scritta "Tugurio". Dopo una gaffe a sfondo sessuale del conduttore, ignaro di aver detto la frase sbagliata riguardo la lettera "G" assente, Beatrice e Rosy si sono sfidate, portando alla vittoria della squadra di Rosy.

Fonte: Mediaset Infinity 2 /6 Le nomination Nessun eliminato nell'ultima puntata. Sono state semplicemente diffuse le nomination dei concorrenti che rischiano di uscire dal Loft il prossimo lunedì, e si tratta di Giselda, Grecia, Marco e Valentina.

Fonte: Mediaset Infinity 3 /6 Letizia commuove tutti Letizia ha raccontato in puntata una storia molto difficile sul padre: "Il 31 dicembre la dottoressa ha chiamato me e mia madre. Era già passata la mezzanotte, era il primo gennaio. Siamo andati in ospedale e dovevamo decidere se staccare le macchine o lasciarlo andare subito. Gli abbiamo preso la mano, io gli parlavo. E lui in quel momento ha deciso di andare via da solo, togliendo a noi quel peso. E' stato padre anche in punto di morte", dopo le hanno permesso di incontrare la madre. La storia ha commosso tutti, anche Signorini, che le ha evitato il freeze.

Fonte: Mediaset Infinity 4 /6 Giselda piange nel dopo puntata Uno botta e risposta tra Giselda e beatrice si traduce in un pianto a dirotto della prima, ma Rosy la difende: "Ragazzi capitela. Lei dice, ci rimane male perché dice ‘perché il pubblico vuole come preferita una come Beatrice e invece non me?‘" . Poi la chef aggiunge: "Te lo dico io perché hanno preferito lei: di lei c'è bisogno perché altrimenti non c'è gioco. Non l'hanno votata per i comportamenti che ha, ma per le dinamiche. La tengono perché anima. Non pensare a questo, non credere che preferiscano lei a te. Gise ci siamo alzati tutti per te ed eravamo compatti".

Fonte: Mediaset Infinity 5 /6 L'amore segreto Negli ultimi giorni Vittorio e Heidi, nonostante la questione in sospeso con Massimiliano, si sono molto avvicinati, e molti pensano ci sia del tenero tra i due, ma che gli autori vogliano spingerla verso Massimiliano e quindi lei debba dissimulare, ma la separazione dei due giovani tra tugurio e casa non fa che alimentare questa ipotesi, visto come si cercano.