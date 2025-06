Simone e Sonia B. a Temptation Island, la seconda coppia si svela tra le lacrime: perché sono in crisi nerissima Dopo aver conosciuto la prima coppia di Temptation Island 2025 (Alessio e Sonia), un nuovo video ha svelato la seconda: Simone e Sonia, già in piena crisi.

Nella giornata di ieri, 11 giugno, è stata presentata la prima coppia ufficiale di Temptation Island 2025, composta da Alessio e Sonia M., entrambi avvocati e, a scrivere al programma condotto da Filippo Bisciglia, è stato lui. Oggi, invece, il profilo social del reality presentato con un video la seconda coppia: Simone e Sonia B. Lui, personale trainer (non sappiamo la professione della ragazza), stanno insieme da 6 anni e convivono da 5 a Modena. Nella clip, però, è già evidente che i due stanno vivendo una profonda crisi perché lei, dopo aver preso parola, è scoppiata in lacrime. Di seguito, troverete tutti i dettagli al riguardo.

Temptation Island 2025, Simone e Sonia B. sono la seconda coppia: perché sono in crisi

Dopo la presentazione di Alessio e Sonia M. come prima coppia ufficiale di Temptation Island 2025, ecco che oggi abbiamo conosciuto la seconda, composta da Simone e Sonia B. Nel video di presentazione andato in onda su Canale 5, Simone, 28 anni, personal trainer, ha raccontato di aver contattato lui stesso la redazione per mettere alla prova la sua relazione con Sonia B., che definisce ormai spenta: "Ho scritto io a Temptation Island per capire se la nostra relazione deve andare avanti… Il nostro rapporto è ormai piatto e con il passare degli anni ci siamo sempre più allontanati…" L’intento di Simone sembra quindi essere quello di dare una scossa alla relazione partecipando al programma, facendo chiarezza su ciò che prova.

A seguire, ha parlato anche la sua fidanzata Sonia, ammettendo di sentirsi cambiata a causa delle insicurezze nate nel tempo: "Io sono innamorata, ma vivo molto nel ricordo di quello che eravamo e di quello che volevamo essere, di quello che purtroppo al giorno d’oggi non siamo…" Sonia ha poi lamentato la mancanza di attenzioni da parte del compagno, chiedendogli: "Da quanto tempo non mi dici ‘Sei bella’? Da quanto?" Simone ha risposto: "Oggi quando ti sei messa il trucco e mi hai chiesto se stavi bene…" La ragazza, in lacrime, ha replicato con amarezza: "Perché devo essere io a chiederti se mi stanno bene? È normale?" Simone è apparso visibilmente infastidito dall’atteggiamento della compagna e questo è un segno evidente di una crisi già in atto tra i due.

Chi sono Alessio e Sonia M, prima coppia di Temptation Island 2025

Nella giornata di ieri, 11 giugno, una clip ha svelato la prima coppia di Temptation Island 2025: Alessio (39 anni) e Sonia M. (48 anni), entrambi avvocati. Alessio ha preso l’iniziativa scrivendo alla redazione, spinto da un disagio emotivo: "Il nostro rapporto è turbolento e quindi io vivo le nostre giornate quotidiane con un mix di emozioni pressoché negative che mi fanno soffrire." Anche Sonia ha ammesso di provare lo stesso stato d’animo: "Forse avrei dovuto scrivere io perché nell’arco degli ultimi due anni io ho notato da parte sua un allontanamento." Aggiunge poi: "Una serie di comportamenti e atteggiamenti che mi fanno dubitare del suo amore nei suoi confronti."

Nonostante tutto, Sonia afferma: "Ritengo di amarlo e di averlo dimostrato negli anni concretamente." Ricorda infatti di averlo sostenuto professionalmente: "Esercita anche adesso in casa mia." Tuttavia, è decisa a non rivivere esperienze passate: "Ho subito una relazione che mi ha fatto soffrire in quanto ho ritenuto di essere stata usata e ad oggi non voglio più sbagliare."

