La 18esima edizione del Grande Fratello non è stata certo tra le più viste per quanto riguarda gli ascolti tv, ma non c’è dubbio che ha dato vita a un seguito di fandom scatenati. Tra televoti ribaltati (con relative polemiche) e schieramenti sempre più agguerriti sui social, i fan dei gieffini di quest’anno sono stati tra i più appassionati di sempre. Dopo i classici voli con gli striscioni, l’ultima trovata dei fandom è quella delle raccolte fondi; sul web, infatti, si possono trovare numerose campagne destinate ai concorrenti una volta usciti dalla casa più spiata d’Italia. Scopriamo tutti i dettagli.

Grande Fratello 18, le raccolte fondi dei fandom per i gieffini

Mai come quest’anno il Grande Fratello è stato dominato dai fandom. Il reality show di Alfonso Signorini ha infatti dato vita a delle fanbase appassionate e a dir poco agguerrite, che hanno recitato un ruolo da protagonista nel corso di questa edizione. Dai fan degli ‘Shailenzo’ alle sostenitrici di Zeudi (e, prima ancora, delle ‘Zelena’, la ship poi naufragata con Helena Prestes), gieffini e gieffine hanno creato un seguito pieno di passione. I fandom, tuttavia, si sono espressi non solo attraverso i ‘classici’ voli con gli striscioni; sul web, infatti, sono state avviate delle raccolte fondi da destinare ai concorrenti.

Sul sito GoFundMe si possono trovare delle campagne di crowdfunding per Shaila, Lorenzo, Zeudi e tantia altri gieffini di questa edizione. I fandom hanno infatti dato vita a delle raccolte fondi da ‘regalare’ al proprio concorrente preferito. Si può donare, per esempio, per offrire ai seguitissimi ‘Shailenzo’ un viaggio da godersi una volta terminata l’avventura al GF (la finalissima è fissata per lunedì prossimo e Lorenzo si giocherà la vittoria finale con Jessica Morlacchi, Helena Prestes e una tra Mariavittoria Minghetti e Chiara Cainelli). Il gruppo delle "Ti tiro i capelli" stanno infatti organizzando un safari in Kenya per la coppia: "Un sogno speciale: regalare a Shaila e Lorenzo un viaggio indimenticabile in Kenya, la meta che hanno sempre desiderato esplorare. (…) Vogliamo donare loro ricordi indelebili, momenti di pura gioia e la possibilità di vivere la magia dell’Africa. Ogni donazione, grande o piccola, è un passo verso la realizzazione di questo sogno".

Non mancano, ovviamente, raccolte fondi anche per Zeudi Di Palma, trascinata in finale (dove ora è la favorita) proprio grazie ai suoi aggueritissimi fandom. Sempre su GoFundMe si può infatti donare per regalare all’ex Miss Italia "vino, braccialetti, la stella di Swarovski. Oppure anche un giro in yacht o una cena, esperienze oltre che doni materiali, perché possa passare del tempo con la famiglia" dopo l’esperienza nella casa più spiata d’Italia. Si trovano anche ‘Zeudiners’ e ‘Zelena’ mosse da ideali decisamente più nobili, che hanno donato più di 7000 euro all’organizzazione internazionale Care for Gaza, impegnata a sostenere il popolo palestinese.

