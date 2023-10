Grande Fratello, Varrese dimentica Heidi: "C’è una persona fuori". Critiche dal web Nelle ultime ore, Massimiliano ha affermato di esse pronto a lasciarsi andare con una donna che lo aspetta all’esterno. Sui social lo accusano di incoerenza.

Debora Manzoli Scrittrice ed editor Scrittrice, copywriter, editor e pubblicista mantovana, laureata in Lettere, Cinema e Tv. Ha due libri all’attivo e ama la scrittura alla follia. Linkedin

Instagram

Facebook

Sito

Al Grande Fratello, dopo il caso Varrese-Heidi che ha fatto discutere per puntate intere, ora emerge una nuova verità: Massimiliano Varrese avrebbe una persona speciale che lo aspetta fuori e con la quale sarebbe pronto a lasciarsi andare una volta finita l’esperienza nella Casa. Una rivelazione inaspettata che ha subito scatenato una vera e propria bufera sul web. Sono infatti molti a chiedersi perché Varrese non abbia rivelato prima questo "dettaglio" e perché abbia alzato un polverone con Heidi Baci nel momento in cui pensava già a un’altra donna presente nella sua vita. In molti lo accusano di incoerenza. Ecco cosa sta accadendo.

GF, Varrese ha una persona fuori: la confessione

Massimiliano Varrese, in un modo o nell’altro, continua a far parlare di sé. Dopo il polverone alzato per l’infatuazione nei confronti di Heidi Baci, ora Varrese ha confessato di pensare a una persona che lo aspetta fuori.

"Questa esperienza qui dentro mi ha sbloccato e mi ha aiutato a valutare quello che c’ho fuori. E a lasciarmi finalmente vivere anche una persona che ho fuori nella mia vita, ora non lo so, non lo so vedremo – ha confessato Massimiliano – Forse ora magari uscendo, se lei è libera, se ovviamente sarà rimasta colpita di tutto questo, perché conoscendola sarà…".

L’attore ha poi aggiunto anche: "E non è che non ci ho mai pensato in questo periodo eh. È rimasta sicuramente colpita però lo sai qua si è in una bolla pazzesca. Però mi è servito magari a rivalutare fuori, a lasciarmi andare completamente e apprezzare totalmente anche questa persona che sta fuori. Io ci ho sempre pensato. Cioè quando vivevo sta cosa, io comunque dentro di me facevo le mie riflessioni, mica sono scemo".

Bufera sul web: Varrese accusato di incoerenza

La confessione di Varrese ha suscitato molta indignazione negli utenti del web, che ora si chiedono come sia possibile che Varrese abbia professato amore nei confronti di Heidi fino a poco tempo fa, generando anche discussioni e situazioni di notevole impatto, per poi rivelare che in realtà nel frattempo continuava a pensare a una persona fuori con la quale aveva instaurato un rapporto già prima di prendere parte al reality.

La contraddizione è forte e gli utenti del web si sono immediatamente scagliati contro Varrese accusandolo di incoerenza. Sarà finita qui la questione? Probabilmente no. Non rimane che attendere e capire se Alfonso Signorini affronterà l’argomento anche durante la diretta o se Massimiliano lo approfondirà con nuove dichiarazioni.

Potrebbe interessarti anche