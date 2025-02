Grande Fratello, le pagelle: Helena presuntuosa (4), Shaila infantile (3), le preferenze di Signorini (5) Nella puntata del 24 febbraio Signorini dimentica che non tutti i telespettatori conoscono le dinamiche nella casa, mentre Helena si sente in finale: le pagelle

La trentaquattresima puntata del Grande Fratello, condotta da Alfonso Signorini su Canale 5 lunedì 24 febbraio 2025, si apre con un blocco dedicato al dissing di Shaila Gatta contro Helena Prestes per poi passare alla cena intima tra Iago Garcia e Stefania Orlando, la quale si sofferma sulla relazione ormai conclusa con l’ex marito Simone. Non manca un blocco sulla lite tra Helena e Zeudi Di Palma, e ancora una volta si tira in ballo Javier Martinez e si mette in discussione la sessualità dell’ex Miss Italia. Poi il confronto tra Shaila e Mattia e le sorprese a Tommaso Franchi e Maria Teresa Ruta, che rivede la figlia Guenda. Infine, il pubblico ha eliminato Iago Garcia e reso prima finalista donna, tramite un televoto flash, Jessica Morlacchi. Ecco le nostre personalissime pagelle della puntata del 24 febbraio 2025 di Grande Fratello (qui il riassunto della diretta con nomination, motivazioni e televoto).

Grande Fratello, puntata 24 febbraio 2025: le pagelle

Tommaso Franchi e la nonna Alba, voto 9: prima di tutto vogliamo premiare Tommaso per il cambiamento che ha mostrato lungo il suo percorso al GF, trasformandosi da persona incoerente (ci riferiamo alla Spagna e al fatto di aver detto che non voleva relazioni all’interno della casa, nonostante il flirt già in atto con Mariavittoria al tempo) a giovane uomo che ha capito ciò che vuole ed è guidato dall’onestà (per esempio, alle nomination non si fa problemi a dire che vota qualcuno per strategia), o almeno questa è la nostra impressione. Cresciuto più di tutti all’interno della casa, dà segno di essere una persona matura, soprattutto adesso che abbiamo scoperto qualcosa di più sul suo passato e sulla promessa fatta al nonno – di prendersi cura della nonna – che, a detta di Alba, è stata mantenuta in pieno. Bellissimo poi il rapporto che lega Tommaso alla nonna, una donna altrettanto schietta e onesta, che però, forse, dovrebbe lasciare un po’ più libero il suo ragazzo "speciale": si dice gelosa di Mariavittoria e non nasconde un certo fastidio all’idea di conoscerla. Ma l’amore non è anche essere felice per la felicità dell’altro? Ce lo chiediamo perché questa relazione ci sembra un pochino morbosa. Però apprezziamo il carattere della nonna e il suo affetto per il nipote perché autentici, ma la speranza è che riesca nel tempo a lasciarlo andare per la sua strada, qualunque essa sia.

Stefania Orlando si accende quando parla dell’ex marito Simone, voto 8: si è chiesta perché fosse al televoto flash e questo lo abbiamo apprezzato perché, diversamente da Helena, lei non è certa di avere la vittoria in tasca,, non crede di essere all’altezza di quella finale, anche se di arrivarci se lo meriterebbe più di altre persone per come sta vivendo il GF. E poi il sentimento che la lega al suo ex marito è così vero e intenso che è difficile non tifare per loro, perché ritrovino quel rapporto di un tempo che Stefania, quando parla di lui, sembra voler con tutte le sue forze. L’impressione è che lei non sia ancora guarita da quella separazione di cui, tra l’altro, si prende ogni colpa. Sa di aver sbagliato e lo ‘urla’ in diretta, in maniera pacata ma commovente, forse perché in cuor suo spera che il messaggio arrivi in maniera chiara alla persona giusta. È certo però che i due si vogliono ancora bene e che, stando alle parole di Stefania, ci saranno sempre l’uno per l’altro, e già questo, visto i pregressi e come finiscono male alcuni matrimoni, è tantissimo.

Maria Teresa Ruta e la figlia Guenda Goria, voto 7: molto intenso e toccante il momento in cui Maria Teresa parla del rapporto speciale con la figlia Guenda, dovuto principalmente al fatto che prima di lei aveva perso un figlio e quindi considerava la sua nascita una sorta di miracolo. È ancora più magico l’incontro tra le due donne, con la Ruta talmente emozionata che ha gli occhi lucidi e Guenda che le conferma di essere una madre "straordinaria". Però c’è poco da ridere nel dimenticarsi i figli in un autogrill, ma l’affetto tra le due donne è così puro ed emotivamente coinvolgente che possiamo sorvolare su questo dettaglio.

Lorenzo Spolverato ha la coda di paglia, voto 5: quante risate oggi con Lorenzo che appena si è sentito dire "voi fate tutto a favore di camera" da Mattia, lo ha invitato a parlare "solo di Shaila", essendo lei la protagonista del confronto in diretta. Così facendo, a parer nostro, ha confermato che in effetti quello che ha detto Mattia è vero, ovvero che Lorenzo faccia tutto per ottenere clip, altrimenti perché agitarsi tanto due secondi dopo l’accusa visto che la "Fumagalla" stava parlando in generale?

Alfonso Signorini dà per scontato, voto 5: al di là di una conduzione meno tagliente rispetto alle ultime puntate, Signorini dà molte cose per scontato, come se fossimo tutti lì 24 ore su 24 a guardare cosa accade al GF. La verità è ben diversa, perché se i fan più accaniti sono pronti a passare la giornata a guardare i gieffini farsi largo tra gli altri concorrenti, c’è chi non ha la possibilità di seguirlo durante il giorno e si ‘gode’ solo i serali. Ad esempio, oggi Chiara Cainelli ha parlato di un’intervista fatta a Mattia Fumagalli la scorsa sera, di cui però Signorini non ha voluto mostrare la clip perché "non ho voglia di perdere tempo" (già questa risposta è irrispettosa, anche visto che il pubblico vuole chiarezza). Sappiamo solo che molti dei gieffini si "facevano i fatti loro" in quel momento, senza ascoltare minimamente le risposte di Mattia. Quindi lo bocciamo per invitarlo a darci maggiori dettagli su quanto viene poi menzionato in diretta. Capiamo che il tempo è quello che è, però così facendo non si ha un quadro preciso della dinamica, ed è un fatto che accade spesso. Al di là di questo, ci sembra che Signorini stia un po’ troppo dalla parte di alcuni gieffini: un conduttore non dovrebbe essere super partes? Sì, ma in questo caso la sensazione è un’altra.

Helena Prestes non ha argomenti, voto 4: è possibile che in ogni puntata Helena dica sempre le stesse cose su Zeudi e Javier e sul fatto che la Miss Italia sia falsa e l’abbia usata? Non ha altri argomenti di cui parlare o motivi per prendersela con Zeudi? Sta diventando un po’ noiosa, ma almeno questa volta non si è scagliata contro Lorenzo a caso. È già un passo avanti. Un altro aspetto che la rende insopportabile ai nostri occhi è il suo atteggiamento quando è stata votata per diventare la seconda finalista: l’impressione era di trovarsi di fronte a una persona che pensava di essere già arrivata, di avere la vittoria in tasca perché lei è Helena. Poi quelle parole a Zeudi: "Vuoi essere me ma è troppo tardi". ‘Umile’ la modella, e anche sleale: mettere in discussione per l’ennesima volta la sessualità di Zeudi, una questione che ormai non la riguarda più da quando ha scelto Javier, è davvero di pessimo gusto e al di là di ogni logica. Perché farlo? Saranno anche affari suoi a questo punto. In ogni caso, basta parlare sempre di cose che sappiamo già a memoria e risalgono a mesi fa: vogliamo la novità, ma qui non cambia mai nulla.

Shaila Gatta e il dissing contro Helena, voto 3: quanta infantilità in poche parole: tornare sulla gelosia della Prestes nei confronti di Lorenzo, parlare di strategia come se lei finora non avesse giocato… E poi quel fastidioso modo di fare quando trova il piramidale rosso e sente la necessità di urlare quanto è fortunata: ma andare a fare la nomination e basta no? C’è bisogno di esagerare e di commentare? Ogni volta che lo fa, per noi, è insopportabile.

Javier Martinez non pervenuto, voto 3: pur essendo tra i possibili finalisti, almeno stando al gradimento del pubblico, oggi Javier non si è quasi visto, né tantomeno sentito, segno che il gieffino si sta adagiando sugli allori perché, forse, non sa cosa inventarsi per combattere e arrivare in finale. Già non è che durante il GF abbia brillato per iniziativa, se poi resta in silenzio per un intero serale è la fine.

