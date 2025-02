Grande Fratello (24 febbraio), cosa è successo: Iago eliminato, Jessica seconda finalista, chi è al televoto Nella puntata del 24 febbraio scopriamo chi sono il nuovo eliminato e la seconda finalista dell'edizione, mentre non mancano liti con Shaila e Helena

Rosanna Ilaria Donato Web Content Editor Laureata in Linguaggi dei Media, mi dedico al mondo dell’intrattenimento da 10 anni. Ho lavorato come web content editor freelance per diverse testate.

CONDIVIDI

La trentaquattresima puntata del Grande Fratello, condotta da Alfonso Signorini su Canale 5 lunedì 24 febbraio 2025, si apre con un blocco dedicato al dissing di Shaila Gatta contro Helena Prestes per poi passare alla cena intima tra Iago Garcia e Stefania Orlando, la quale si sofferma sulla relazione ormai conclusa con l’ex marito Simone. Non manca un blocco sulla lite tra Helena e Zeudi Di Palma, e ancora una volta si tira in ballo Javier Martinez. Poi l’attenzione passa sulla discussione tra Shaila e Mattia, il quale non si sente considerato dal gruppetto di Lorenzo e Shaila. Infine, le sorpresa a Tommaso Franchi (la nonna Alba in video collegamento) e Maria Teresa Ruta (la figlia Guenda, ex concorrente del GF).

Al termine della puntata, inoltre, scopriamo chi è il nuovo eliminato di questa edizione del GF, ovvero Iago Garcia, e chi è la seconda finalista: Jessica Morlacchi. Come sempre, ricordiamo che in studio, accanto alle opinioniste Beatrice Luzzi e Cesara Buonamici, c’è anche l’addetta ai social Rebecca Staffelli. Vediamo insieme cosa è accaduto nel corso della puntata del 24 febbraio 2025 di Grande Fratello e chi è al televoto.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Grande Fratello, puntata 24 febbraio 2025: cosa è successo

La puntata si apre con il dissing di Shaila contro Helena: un brano rap in cui dice "Se la canta e se la suona", "Sei in cerca di alleati", e ancora "Sei gelosa di Lorenzo", oppure "Hai paura principessa". "Era per giocare" dice Shaila. Ma Helena dice: "Ti impegni a fare un rap e dire certe cose… ancora con questa gelosia per Lorenzo". Signorini ricorda: "Perché dici sempre "seven eight"? Nella smorfia napoletana vuol dire malafemmina (donna di facili costumi). Coincidenza?" D’Apice la difende: "Quando abbiamo fatto la tombola, lei non conosceva la smorfia napoletana". "Abbiamo trovato l’unica napoletana della storia che non conosce la smorfia napoletana" ironizza il conduttore. Signorini poi dice di aver visto Lorenzo piangere ieri sera e il modello spiega il motivo: "È il compleanno di mia madre".

Cosa è successo nel Tugurio tra Iago e Stefania? Signorini parla di "fallimento", perché erano entrambi "imbarazzati". Alla fine, i due diretti interessati usano la parola "amicizia". "Se avessi avuto l’intenzione, avrei passi passi in avanti, comunque ci avrei provato" sottolinea la Orlando. Jessica però la pensa diversamente: "Vedo una Stefania bella coinvolta, ha passato una piacevole serata, era un po’ più naturale, mentre a Iago l’ho visto un po’ più costruito, come fosse dentro al ‘Segreto‘". Stefania spiega che Iago cerca una compagna che possa dargli una famiglia, mentre lei vuole trovare solo un compagno: "Non mi sento ancora libera di affrontare un nuovo rapporto, devo ancora capire, ma sono certa che nella mia vita arriverà un sentimento bello". Poi parla dell’ex marito Simone: "Per me è l’uomo più importante, un punto di riferimento. ha rappresentato un marito, un amante, un amico… Ci siamo detti che vogliamo far parte uno della vita dell’altra… La parola ‘amico’ è strana, ma questo siamo. Sono stata per molti mesi intrattabile e l’ho dato per scontato, non riuscivo a ritrovare un equilibrio al di fuori di questa casa, a tornare alla realtà, mi infastidiva tutto. Quando sono ritornata in me, lui si era già allontanato. Aveva bisogno di continuare la sua vita da solo, alla base io avevo fatto degli errori. Come Simone non credo ne fabbrichino ancora".

Poi la lite tra Helena e Zeudi: la modella brasiliana dice che per lei Miss Italia "non è niente" e che l’ha "usata" ed è "finta". Maria Teresa Ruta e Stefania Orlando danno manforte a Helena. Tutto inizia con la Di Palma che accusa la Prestes di essersi avvicinata a lei come aveva fatto l’amica Dayane Mello con Adua/Rosalinda nel GF del 2020, anche se la Miss Italia dichiara: "Avevo la maturità nel 2020, la prima con il Covid, non ho guardato quel Grande Fratello", mentre Helena crede che "Zeudi aveva una storia già scritta nella sua testa. Ha mangiato pane e Grande Fratello prima di entrare. Ha degli atteggiamenti che mi fanno pensare che lei non sappia cosa vuole nella vita. Lei ci ha provato con Javier sapendo che mi piaceva. Sono tutte cose che lei non ammette. Lei rideva per il fatto che lui era freddo nei miei confronti". La Di Palma sottolinea: "Le cose si fanno in due, non dare la colpa solo a me". Javier dà ragione a Zeudi: "L’ho sempre detto anche io. Sicuramente con Zeudi c’è stato qualcosa". Beatrice Luzzi ricorda a Helena che Zeudi ha "lasciato" a lei Javier quando Signorini le ha chiesto di chi fosse il suo cuore e ha risposto Helena. Si passa a chiedersi se alla Miss Italia piacciano davvero le donne e poi la Prestes si scaglia nuovamente contro di lei: "Ho dato tanto a te, per me devi farti un esame di coscienza, io non ti ho mai detto bugie". Signorini mostra a Zeudi un suo like messo ad un post sull’amicizia speciale tra Dayane e Adua, con tanto di tag #Rosmello, ma la Di Palma smentisce: "Giuro su mia mamma e mia nonna che non ricordo nulla, il mio account Instagram lo segue mia madre".

Poi Signorini tira in ballo la discussione tra Mattia e Shaila, con il maestro di sci che sostiene siano tutti in cerca di clip e Lorenzo che lo interrompe: "Parla solo di Shaila! (coda di paglia? ndr)". Fumagalli dà della ‘falsa’ alla Gatta e ancora una volta Spolverato è pronto a difenderla: "Una persona che vuole raccontare di sé perché è falsa?". Mattia, riferendosi all’atteggiamento di Shaila, dice: "Sei un muro, ci ho rinunciato", ma lei sbotta: "Sei un ingrato, quando gli servivo per i balletti sì, ora sono un muro". Lecciso pensa che Mattia abbia molto bisogno di attenzioni. L’attenzione torna sulla lite con la Gatta e il maestro di sci conclude: "Non dice quello che realmente è. Io voglio essere il protagonista? Io non sono come voi.. che fate pace a favore di tele camera, ma non fatemi ridere, poi sono io che ricerco la clip. Secondo me, Lorenzo e Shaila fanno la pace a comando, sempre a favore di camera e di luci belle. Io sono una persona molto curiosa, ma da parte degli altri non ho visto la stessa curiosità". Lorenzo non ci sta: "Ma se ieri sera ci hai ringraziato per esserci stati?" Shaila crede che lui abbia bisogno di sentirsi sempre al centro dell’attenzione, mentre Iago pensa che Shaila, Chiara e il solito gruppetto non ascolti Mattia perché non sta dallo loro parte (infatti è molto in sintonia con Helena, tra gli altri). Secondo Lorenzo invece, Fumagalli dovrebbe pensare di più con la propria testa.

Si passa a parlare della rivalità tra Iago Garcia e Jessica Morlacchi, che considera l’attore troppo pesante e diverso da lei: "Siamo incompatibili" dice l’ex voce dei Gazosa. Mentre Iago pensa che Jessica cerchi uomini irraggiungibili perché debba risolvere molte cose nella sua vita: "Forse dovrebbe sentire uno specialista, gli atteggiamenti avuti con Luca derivano dai problemi irrisolti, perché lui non era stato così cattivo con lei. Sono cose che lei non vede e nessuno glielo dice". "Tu non conosci tutte le storie che ho avuto io" commenta la Morlacchi. "Io voglio bene a Jessica, non penso sia reciproco perché mi hai nominato 5 volte" risponde Iago prima di ribadire la sua idea sulle relazioni di Jessica per poi aggiungere: "Tu hai detto di aver risolto i tuoi problemi a 33 anni, ma per me non hai dato il 100% nella casa", sottolineando inoltre che tra loro due non c’è rapporto. L’ex Gazosa ribatte: "Siamo molto diversi, ma anche io non ti voglio male". Iago conclude il confronto con un consiglio: "Puoi essere più coraggiosa, perché nominare me è comodo visto che non sono rancoroso".

Poi arriva la linea della vita di Tommaso Franchi il quale dichiara che la madre gli ha insegnato l’amore e che la nonna per lui è "come il sole" perché gli "mette felicità", lo "tranquillizza". Racconta che la madre ha vissuto un periodo molto difficile dopo essere stata aggredita da un gruppo di cani, un momento terribile in cui perse anche il lavoro. Il loro rapporto peggiorò quando venne a mancare il dialogo tra loro, con lei che nemmeno voleva farsi vedere fragile: quando voleva piangere, si chiudeva in camera sua. Tommaso spiega che quell’evento l’aveva traumatizzata sia a livello fisico che mentale e che non sapeva come aiutarla, si sentiva impotente al tempo. Poi madre e figlio si ‘ritrovarono’ dopo diversi anni e nel 2021, durante il Covid, il nonno morì lasciando sola la nonna: "Ho promesso a mio nonno che mi sarei preso cura di lei". La nonna Alba appare in video collegamento e Tommaso piange sentendo le sue parole: "Non vedo l’ora che torni, è tutta la sera che aspetto per vederti e sentirti. Lui è speciale, perché mi ha aiutato tantissimo quando è successo del nonno". Poi la nonna si dice gelosa di Vittoria, ma "se lui è contento, tutto va bene", e precisa: "Per ora è lui il mio amore e io sono il suo. Non voglio conoscere Mariavittoria, voglio parlare con Tommaso e basta".

Non manca infine una sorpresa per Maria Teresa Ruta: la figlia Guenda Goria si trova nel cortiletto "per regalarle un’emozione": "Sei una mamma straordinaria. Io forse tante volte non sono riuscita a comprenderti, ma oggi ti capisco di più. Quando diventiamo mamme abbiamo un disperato bisogno delle nostre mamme, e se sono una madre così lo devo a te. La salute è un bene che diamo sempre per scontato e invece non lo è, il piccolo Noah aveva bisogno di me e di avere sua nonna accanto. Adesso sono qui per dirle che lui sta benissimo, sta crescendo, ha messo su peso e io sono felice".

Chi è il secondo finalista del GF (24 febbraio)

Gli uomini sono chiamati a scegliere la prima candidata donna come seconda finalista dell’edizione, esprimendo la propria preferenza in Super Led:

Lorenzo vota Shaila: "Se lo merita"

Tommaso vota Mariavittoria: "È carina"

Giglio vota Jessica: "Si merita di arrivare fino in fondo"

Javier vota Helena: "È un uragano, sarei felicissimo se vincesse lei"

Mattia vota Helena: "La mia pazza preferita"

Federico vota Helena: "Voglio che sia la regina della casa"

La prima candidata per diventare secondo finalista del Grande Fratello è Helena Prestes, che comincia la catena:

Helena vota Amanda: "Mi piacerebbe andare in finale con lei, ho fatto un percorso di crescita e amicizia insieme a lei"

Amanda vota Stefania: "Negli ultimi due mesi è una delle poche persone che non mi ha delusa"

Stefania vota Jessica: "Ci abbiamo messo un po’ a diventare amiche, ma poi il rapporto è cresciuto"

Le 4 candidate a diventare secondo finalista dell’edizione sono Helena, Amanda, Stefania e Jessica, ma secondo Chiara e Zeudi era Shaila a meritarsi di partecipare al televoto flash: "Ti piace vincere facile". Una volta giunti al termine della puntata, scopriamo che il secondo finalista è Jessica Morlacchi: "Ma che ca**o dici?" commenta lei con le lacrime agli occhi. E aggiunge: "Il pubblico mi ha capita e ha voluto darmi una carezza". Per Helena Prestes si tratta di una beffa clamorosa, visto che nei pronostici della vigilia era considerata quasi all’unanimità la prima concorrente donna destinata a sbarcare in finale. Ecco le percentuali del televoto flash:

Il risultato del televoto Grande Fratello, chi è stato eliminato: le percentuali

Lo scorso giovedì sono finiti al televoto Giglio, Shaila, Chiara, Mattia e Iago. Il pubblico a casa ha deciso di eliminare Iago Garcia. Ecco le percentuali:

GF nomination, 24 febbraio: voti e motivazioni

Ecco tutte le nomination dei concorrenti con i piramidali.

Palesi:

Mariavittoria nomina Amanda: "Non mi ha scelta al televoto flash"

Federico nomina Chiara: "Con lei ho passato meno tempo"

Chiara nomina Mattia: "È palese"

Javier nomina Chiara: "Non si sta lasciando andare del tutto"

Maria Teresa Ruta nomina Zeudi: "Vorrei uscisse fuori un po’ più come ‘Zeudi’, come persona"

Amanda nomina Tommaso: "Per ripicca, perché mi ha nominata tante volte"

Stefania nomina Zeudi: "Non riesco a decifrarla"

Zeudi nomina Maria Teresa: "Non condivido il tuo pensiero sul triangolo, è sempre più uscita la mia persona"

Mattia nomina Chiara: "Ricambio, perché per lei devo assolutamente far parte di un gruppo, quello più favorevole"

Lorenzo nomina Helena: "Non mi sta tanto simpatica, mi è indifferente"

Segrete:

Shaila nomina Amanda: "Mariavittoria ha combattuto per lei e non l’ha votata"

Giglio nomina Helena: "Non ci sopportiamo, si contraddice"

Tommaso nomina Maria Teresa: "Per strategia"

Helena nomina Giglio: "Anche io so cucinare e faccio i capelli, lui non dimostra"

Jessica nomina Amanda: "Ci sono rimasta male per Mariavittoria, non l’ha votata. L’ha sempre protetta"

Chi è al televoto Grande Fratello (24 febbraio): Chiara, Zeudi, Amanda, Maria Teresa e Helena

Al televoto finiscono Chiara, Zeudi, Amanda, Maria Teresa e Helena. Il pubblico deve decidere chi vuole salvare e il concorrente meno votato sarà eliminato nella trentacinquesima puntata del GF, fissata per giovedì 27 febbraio 2025, in prima serata su Canale 5.

Potrebbe interessarti anche