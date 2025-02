Grande Fratello, le pagelle: Lorenzo finalista soporifero (4), Jessica coraggiosa (8), Javier parla di 'amore' (4) Nella puntata del 10 febbraio si inizia con la relazione tra Helena e Javier e si continua con la lite tra Shaila e Lorenzo, il primo finalista: le pagelle

La trentesima puntata del Grande Fratello, condotta da Alfonso Signorini su Canale 5 lunedì 10 febbraio 2025, si apre con un blocco dedicato alla relazione tra Helena Prestes e Javier Martinez per poi proseguire con l’ultima lite tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato. Non mancano, poi la linea della vita di Jessica Morlacchi, dove la cantante si racconta tra successi e malesseri, e il presunto bacio tra Yulia Bruschi e un ex tentatore. Un altro blocco riguarda invece Helena Prestes e Zeudi di Palma, con quest’ultima che incontra il fratello Giuseppe. Al termine della puntata, grazie a un televoto flash, scopriamo che il primo finalista di questa edizione è Lorenzo Spolverato. Infine, ricordiamo che in studio, accanto alle opinioniste Beatrice Luzzi e Cesara Buonamici, c’è anche l’addetta ai social Rebecca Staffelli. Ecco le nostre personalissime pagelle della puntata del 10 febbraio 2025 di Grande Fratello (qui potete trovare il riassunto della diretta con nomination, catene e televoto).

Grande Fratello, puntata 10 febbraio 2025: le pagelle

Tommaso Franchi è un buon amico, voto 9: prima di tutto Tommaso, chiamato in Mystery Room da Signorini per vedere il video del presunto bacio tra Yulia Bruschi e un ex tentatore, non trae conclusioni affrettate, anzi specifica di non aver visto "nessun bacio", e quando il conduttore gli spiega che deve raccontare a grandi linee cosa accadrà poco dopo, Tommaso si preoccupa per il suo amico, dimostrando il suo affetto per Giglio anche soltanto facendo la domanda: "Sei sicuro di volergli far vedere questo video?" Quando poi Franchi raggiunge Giglio nel salone, gli spiega che Signorini gli farà vedere alcune immagini ma sottolinea più volte l’importanza di stare tranquillo e ascoltare bene le parole della sua fidanzata. Insomma, Franchi cerca di fare il possibile perché il suo amico non soffra e questo suo senso di protezione nei confronti di Giglio ci porta a credere che un’amicizia vera possa esistere anche in un contesto di questo tipo, nonostante i mille tradimenti (degli altri) a cui assistiamo nel corso di ogni puntata.

Jessica Morlacchi e la linea della vita, voto 8: di errori ne ha fatti durante il GF, ma oggi si mette completamente a nudo davanti alle telecamere, facendo conoscere anche il lato più sensibile della sua persona senza scontrarsi con nessuno (finalmente), tra lacrime e parole d’amore per sé stessa ("Bisogna tirare fuori il coraggio e combattere, la vita è un dono"), quell’amore che le è mancato in passato e che ora, nonostante la ricaduta recente al GF di cui ha parlato lei stessa, ha ritrovato dopo aver toccato il punto più basso della sua vita, momento in cui ha pensato di togliersi la vita: "10 anni. È una parte di vita che nessuno mi restituirà, poi ho deciso di curarmi a 33 anni e mi sono ritrovata. Quegli anni non li ho vissuti. Non facevo niente: stavo a casa a letto e c’era sempre buio." E dopo essersi raccontata a cuore aperto, fa anche un appello intelligente, dicendo di non aver paura di affidarsi a psicologi e psicoterapeuti perché vogliono solo il nostro bene e aiutarci nei momenti di difficoltà: "Non ho mai perso lucidità a causa dei farmaci" dice per avvalorare le sue parole. Insomma, non possiamo che premiarla per il suo grande coraggio nell’aprirsi e affrontare l’argomento con sincerità, cercando inoltre di dare sostegno a chi si trova nella situazione da lei vissuta qualche anno fa.

Zeudi Di Palma incontra il fratello Giuseppe, voto 7: la Miss racconta in un video di quando il padre se ne è andato di casa e lei era ancora una bambina, chiedendosi perché non sia rimasto con lei, e lo fa con una genuinità che finora non avevamo ancora visto in lei. Non commuove più di tanto, forse perché, a nostro avviso, emana una sorta di freddezza che rende difficile empatizzare con lei, però quello che dice è segno di grande maturità e consapevolezza, probabilmente data dalla sofferenza per l’assenza del padre che tuttora si porta dietro: "Non lo condanno ma nemmeno lo giustifico. Non lo condanno perché avrà avuto anche lui delle mancanze, avrà dovuto fare delle scelte… e noi siamo le scelte che facciamo." Poi, vedendo il fratello, l’unico uomo della sua vita, scoppia a piangere e lo abbraccia forte, viene fuori tutto questo affetto che lega i due. Insomma, un bel momento da vedere e ricordare, anche perché il fratello è l’ospite meno costruito visto fino a questo momento nel GF. Un po’ meno convincente è invece la rappacificazione tra Zeudi e Helena Prestes dato che fino a giovedì scorso non mancavano frecciatine e scontri diretti.

Lorenzo Spolverato pesante, voto 4: ormai il modello è sempre protagonista di blocchi soporiferi, dove ogni settimana dice di avere questi momenti di down (ancora?) e che sta lavorando per tornare a vivere la casa con spensieratezza e gioia, ma alla fine ci ritroviamo sempre allo stesso punto, e la cosa peggiore è che noi telespettatori perdiamo tempo ad ascoltare le stesse parole, motivazioni che non giustificano questi suoi scatti di rabbia, di settimana in settimana. Almeno cambiasse un po’ l’atteggiamento… e invece nulla, segno che tutto questo lavoro per migliorarsi è soltanto un modo per avere l’attenzione su di sé. È possibile che non trovi un motivo per sorridere o nuove idee per entrare nel cuore del pubblico? Insomma, è il GF, mica si tratta di lavorare in miniera, e questo suo vittimismo ha un po’ stancato, oltre ad essere diventato noioso.

Shaila Gatta difende Lorenzo (pure troppo), voto 4: non riusciamo proprio a capire come sia possibile che l’ex Velina di Striscia la Notizia giustifichi Lorenzo qualsiasi cosa faccia e perché non faccia molto per giocare la sua partita nel reality show. È come se esistesse la coppia ma non Shaila Gatta come concorrente, mentre Lorenzo gioca per sé ed è evidente. Ma è giusto sopportare questi suoi sbalzi d’umore continui ed emotivamente pesanti? Va bene il sentimento, ma anche avere un po’ più di amor proprio e pensare a se stessi è importante, e invece ci sembra che ormai l’unico scopo di Shaila nella casa sia assecondare e proteggere Lorenzo, anche nelle occasioni in cui non viene richiesto espressamente (intendiamo il secondo punto). Ora è tempo di tirare fuori le unghie, e speriamo che presto riesca nell’impresa, perché che si faccia sentire, urlando, solo per difendere il suo fidanzato e dire le stesse cose da mesi a noi interessa poco, anzi per niente. Che noia.

Javier Martinez parla di amore, voto 4: per i nostri gusti è un po’ troppo usare la parola "amore" parlando di Helena Prestes dopo tutto quello che è accaduto negli ultimi mesi, tra flirt inconsistenti e indecisione onnipresente. Continuiamo a credere che la sua strategia faccia acqua da tutte le parti e che definisca chi lo critica "invidioso" perché non sa sostenere un confronto avvalendosi di argomentazioni solide. Tutti i torti, almeno nel caso di questa ‘coppia’, Shaila, Lorenzo e Chiara non li hanno: di passione, tra Helena e Javier, infatti, non vi è traccia – da ciò che vediamo in puntata – e nemmeno ci sorprende più di tanto questo aspetto, considerando che è successo lo stesso con tutti i suoi flirt precedenti. Questa volta però Javier sa perfettamente che con Helena non gli conviene sbagliare, altrimenti rischia di perdere la finale.

Yulia Bruschi e la smentita, voto 3: dopo aver mostrato a Giglio il video del bacio con il presunto ex tentatore (in effetti non si vede bene, quindi tutto può essere), Yulia Bruschi inizia a spiegare il contesto (era a una festa di Capodanno con amici) e cosa è successo, ma si mette subito sulla difensiva risultando poco credibile. Anche il modo in cui espone i fatti e dichiara a Giglio il suo amore indissolubile per lui, ribadendolo con insistenza, non è convincente: il fatto di parlare velocemente, alzando pure la voce per dare maggiore forza alle sue giustificazioni e rimarcare il fatto che là fuori pensa lei a difendere la loro relazione, qualche dubbio sulla veridicità delle sue parole lo fa venire. Non serve esagerare, soprattutto quando il sentimento è sincero, anche perché così facendo si ottiene l’effetto contrario: la sensazione, infatti, è che stia mentendo.

Chiara Cainelli offende Stefania, voto 3: non può mancare un’ultima bocciatura nelle nostre pagelle del Grande Fratello di lunedì 10 febbraio 2025, soprattutto se parliamo di mancanze di rispetto come quella che vede protagonista la Cainelli. Durante la puntata, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne dice alla Orlando che non la vuole nessuno perché la conduttrice TV si è permessa di darle un parere sul suo rapporto con Javier, dicendole che in realtà lei vorrebbe essere al posto di Helena, e ha chiamato Alfonso, pronto a difenderla in più occasioni (se avesse evitato di agitarsi D’Apice, sarebbe stato meglio), "Padrone di casa", chiedendogli di stare al suo "posto". Una reazione un po’ forte e di pessimo gusto per una semplice impressione: la Orlando non ha la verità in tasca e nemmeno pensa di averla, quindi perché mettere in piedi tutto questo teatrino?

