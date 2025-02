Grande Fratello (10 febbraio), cosa è successo: Lorenzo primo finalista, la gaffe di Signorini ('Non è colpa mia'), nomination Nella puntata del 10 febbraio si parla del passato della Morlacchi, della relazione tra Javier e Helena e della lite tra Lorenzo. Poi nomination e televoto

La trentesima puntata del Grande Fratello, condotta da Alfonso Signorini su Canale 5 lunedì 10 febbraio 2025, si apre con una comunicazione importante agli uomini: "Accadrà un imprevisto che non fa parte della tradizione della casa e turberà tutti quanti" dice Signorini. Poi viene affrontata la relazione tra Helena Prestes e Javier Martinez e la lite tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato, ma anche la storia di Jessica Morlacchi e il presunto bacio tra Yulia Bruschi e un ex tentatore. Non manca, poi, un blocco su Helena e Zeudi di Palma, dove si parla del loro rapporto: le due si ritrovano, dopo tanti dibattiti, e Helena dice: "Io ci sarò sempre per lei, aspetto che la sua ferita si rimargini." Zeudi risponde: "Stiamo ricostruendo, ripartiamo da zero." Quest’ultima è anche protagonista di un dolce momento col fratello Giuseppe, il quale si dice orgoglioso di lei, che invece spiega come ha vissuto la mancanza di un padre nella sua vita.

Al termine della puntata, grazie a un televoto flash, scopriamo inoltre chi è il primo finalista di questa edizione del Grande Fratello, ovvero Lorenzo Spolverato. Infine, ricordiamo che in studio, accanto alle opinioniste Beatrice Luzzi e Cesara Buonamici, c’è anche l’addetta ai social Rebecca Staffelli. Vediamo insieme cosa è accaduto nel corso della puntata del 10 febbraio 2025 di Grande Fratello e chi è al televoto.

Grande Fratello, puntata 10 febbraio 2025: cosa è successo

Dopo l’annuncio del televoto cancellato a causa dell’uscita imprevista di Pamela Petrarolo (dovuta a nuovi problemi familiari), il primo blocco vede protagonista la coppia formata da Helena Prestes e Javier Martinez, i quali hanno "fatto l’amore": "Ci sono le prove" dice Signorini. Il pallavolista parla addirittura di "amore" e dichiara: "Quando lei mi sorride illumina il mondo. È speciale", mentre Helena si dice felice e Zeudi commenta: "Se l’avessero capito prima, mi avrebbero risparmiato tanto cose, ma sono felice per loro". Shaila e Lorenzo rosicano per la cena a lume di candela nella suite e la Gatta aggiunge che lei, quando innamorata, è passionale, mentre Helena e Javier non lo sono per niente (è lo stesso pensiero di Lorenzo). Martinez commenta: "Io sarò permaloso e rancoroso, ma non sono invidioso. Mi spiace che abbiano un po’ rosicato." La Prestes spiega: "Io sono molto timida." Poi Signorini svela perché ha detto a Shaila che è volgare, dandole un "consiglio" (così lo definisce il conduttore): "Vederti a gambe aperte con Lorenzo sopra è un’immagine volgare che entra nelle case degli italiani, non è bello." Shaila ribatte: "Già ho preso una bastonata. Io me le cerco proprio, sono un guaio."

Si passa alla lite tra Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta durante una fase down del modello, che in una clip afferma di fingere da due mesi: "Non vedo l’ora di andarmene, è da due mesi che fingo tutto" dice nel video, con la Gatta che ribatte: "Che senso ha stare con una persona per finta? Davvero mi baci per finta?" Lui aggiunge: "Qualsiasi cosa io faccia non va bene, con me perdi tempo". In diretta, Lorenzo spiega: "Le ho dette in un momento di down, Shaila non riesce a rispettare il mio tempo. Non sono finti baci e abbracci, io amo Shaila. Poi le ho spiegato e ci siamo ritrovati. Sono stanco, sono grato di essere qui però. Costruire una relazione qua non è facile. Sto cercando di ritrovare la spensieratezza dell’inizio. C’è tantissima volontà di risalire." Shaila ammette: "Io vivo male questi momenti, sono bisognosa di affetto, però ho capito che non devo sentirmi in colpa quando sta così." Beatrice Luzzi dice: "Shaila, ogni tanto mandalo a quel paese." Signorini nel frattempo li esorta ad essere più ‘leggeri‘: "Altrimenti che pa**e!"

Poi si parla di Yulia Bruschi e del gossip sul bacio dato a un ex tentatore la notte di Capodanno, con Giglio nella casa ad aspettarla. Giglio esclama: "Queste cose non mi toccano, voglio sentire lui." Yulia spiega: "È una ca**ata mega-galattica. Hanno preso questo piccolo video per mettere zizzania nel nostro rapporto, ma non ci sono riusciti. Ti amo da morire, io sono qui per difendere me e te. Qua fuori penso io a difenderti. Hanno detto di tutto su di me, anche che fossi incinta. Io con Simone (il suo ex, ndr) mi vedo solo per vie legali con i nostri avvocati." Anche Giglio dice di amarla e aggiunge: "Sono invidiosi" Yulia conclude: "Siamo molto scomodi."

Si passa alla coppia Chiara Cainelli (considera il pallavolista incoerente con le donne) e Alfonso D’Apice contro Javier Martinez, il quale però si scaglia contro Maria Teresa Ruta per un commento un po’ forte: "Non ti permettere più di dire che non ho considerazione delle donne. Mi vuoi mettere per forza in cattiva luce." La Ruta spiega: "Ho notato che hai un lessico più sereno quando parli con i ragazzi, quando parli con noi donne parli in un altro modo." Javier si offende e nega. Interviene Iago, svelando che Lorenzo "Ha colpito il materasso e poi se ne è andato e ha sbattuto la porta, avere scatti di rabbia ogni settimana è troppo", ma Jessica Morlacchi chiede di non usare termini come "aggressivo" con leggerezza, essendo una parola pesante. Per quanto riguarda lo scontro tra la Cainelli e Martinez, Stefania Orlando pensa che Chiara ci sia rimasta male perché vorrebbe essere al posto di Helena, e la Cainelli la offende dicendo che non la vuole nessuno.

Non manca la linea della vita di Jessica Morlacchi, dove lei racconta la vittoria a Sanremo Giovani con i Gazosa, gli attacchi di panico sul palco e poi il grande malessere attraversato per ben 10 anni e passato, grazie all’aiuto di psicologi e psicoterapeuti, all’età di 33 anni: "È una parte di vita che nessuno mi restituirà, poi ho deciso di curarmi a 33 anni e mi sono ritrovata. Quegli anni non li ho vissuti. Non facevo niente: stavo a casa a letto e c’era sempre buio. Avevo i miei posti sicuri, ma sempre a livello familiare, lì attaccati." Poi l’appello a chi ha paura di andare dagli specialisti: "Loro vogliono solo il vostro bene."

Infine, Zeudi Di Palma parla dell’assenza del padre: "Non lo condanno ma nemmeno lo giustifico. Avrà avuto anche lui delle mancanze, noi siamo le scelte che facciamo, ma giustificare quelle ha avuto nei miei confronti non lo posso fare. Mio fratello Giuseppe è l’unico uomo della mia vita, il mio amore più forte". Proprio Giuseppe arriva nella casa e le ricorda che hanno superato molti ostacoli che li hanno resi più forti e che è orgoglioso di lei: "Sto apprezzando la tua sincerità ed empatia."

Grande Fratello, televoto flash: chi è il primo finalista del 10 febbraio. Le percentuali

Il pubblico, tramite un televoto flash, deve decidere chi tra quattro concorrenti sarà il primo finalista di questa edizione del GF. Tutte le donne sono chiamate in Mystery Room per fare delle nomination speciali e decidere chi tra gli uomini meriti di andare in finale, ovvero Javier Martinez.

Helena nomina Javier: "È sempre stato un signore"

Shaila nomina Lorenzo: "È sempre stato molto vero, nel bene e nel male"

Mariavittoria nomina Tommaso: "Insieme a Giglio sono i ragazzi più puri"

Chiara nomina Alfonso: "Credo sia una persona con grandi valori"

Amanda nomina Javier: "C’è sempre stato per me, è un fratello. È il ragazzo che stimo di più"

Zeudi nomina Alfonso: "Merita la vittoria per un suo riscatto nella vita"

Stefania nomina Javier: "Sa essere un leader silenzioso, non è presuntuoso, né arrogante"

Jessica nomina Giglio: "Credo che anche Giglio si meriti di essere in finale perché mi ha dato tantissimo da subito"

La catena degli uomini (in Super Led): i gieffini maschi devono decidere chi vogliono sfidare al televoto flash e a iniziare la catena è proprio Javier, il primo candidato.

Javier sfida Alfonso: "Scelgo l’amicizia"

Alfonso sfida Lorenzo: "Non sceglierei mai il più scarso, me la voglio giocare alla grande"

Lorenzo sfida Luca Giglioli (Giglio): "Voglio dare questa opportunità a un mio fratello, non mi ha mai tradito"

I 4 candidati per diventare "primo finalista" sono Alfonso, Lorenzo, Javier e Giglio. Il televoto flash premia Lorenzo Spolverato, ma Signorini in questa occasione fa una gaffe clamorosa affermando in un primo momento che il vincitore del televoto è Javier Martinez. La colpa però non è sua, ma di un errore di regia (mostrano sullo schermo l’immagine del pallavolista e tutti pensano sia lui il finalista) e infatti il conduttore si arrabbia con gli autori e precisa: "Io non c’entro nulla, devo dirlo". Ecco le percentuali:

GF nomination, 10 febbraio: voti e motivazioni

Ecco tutte le nomination dei concorrenti con i piramidali.

Palesi:

Amanda nomina Jessica: "È noiosa questa nomination, ma non ho altre ispirazioni"

Tommaso nomina Amanda: "Non ci parlo molto"

Jessica nomina Iago: "Siamo troppo diversi, pensa di essere sempre nella ragione"

Shaila nomina Iago: "È sempre accanito contro di noi ed è poco oggettivo"

Federico nomina Maria Teresa Ruta: "Per strategia"

Helena nomina Chiara: "Perché sì…"

Alfonso nomina Stefania: "Per il battibecco di prima, mi ha detto che voglio fare il padrone di casa"

Giglio nomina Amanda: "Mi circondo solo di persone che frequento nella casa"

Zeudi nomina Stefania: "Ha messo bocca su cose che non sapeva"

Chiara nomina Stefania: "Ti consiglio di cambiare repertorio"

Maxime nomina Maria Teresa Ruta: "Mi aspetto che non si imponga sul gruppo"

Mariavittoria nomina Maria Teresa: "Voglio portare in finale i veterani"

Segrete:

Maria Teresa Ruta nomina Maxime: "Non sta giocando, combattendo"

Iago nomina Maria Teresa Ruta: "Il commento su Stefania Orlando (che nessuna la vuole, la corteggia, ndr) non mi è piaciuto"

Mattia nomina Amanda: "Non mi trovo bene con lei, io la cercavo e lei andava via"

Stefania nomina Chiara: "Sono qua anche per esprimere le mie opinioni, ma sentirmi dire che non mi vuole nessuno non l’ho trovato carino, né appropriato"

Javier nomina Chiara: "Non mi fa impazzire"

Lorenzo nomina Iago: "Sono le stesse motivazioni di sempre"

Chi è al televoto Grande Fratello (10 febbraio): Amanda, Stefania, Iago, Maria Teresa, Chiara, Jessica e Maxime

Al televoto finiscono Amanda, Stefania, Iago, Maria Teresa, Chiara, Jessica e Maxime. Il pubblico deve decidere chi vuole salvare e il concorrente meno votato sarà eliminato nella trentunesima puntata del GF, fissata per giovedì 13 febbraio 2025, in prima serata su Canale 5.

