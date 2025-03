Grande Fratello, le pagelle: Signorini scorretto (4), Lorenzo non incanta più (3), Zeudi lucida (8) Nella puntata del 3 marzo non mancano liti tra Helena e Shaila, discussioni che coinvolgono Javier e un incontro difficile tra Zeudi e il padre: le pagelle

La trentaseiesima puntata del Grande Fratello, condotta da Alfonso Signorini su Canale 5 lunedì 3 marzo 2025, vede protagoniste le due regine della casa, Helena Prestes e Shaila Gatta, coinvolte in una lite al campo da golf, momento in cui la modella brasiliana ha tentato di consolare l’ex Velina dopo la ‘rottura’ con Lorenzo Spolverato, finendo però per provocarla, o almeno così dice Shaila. Per questo motivo, Javier si arrabbia con Helena, dicendo di non voler combattere una "battaglia contro i mulini a vento". Poi l’incontro freddo tra Zeudi Di Palma e il padre Pasquale e l’eliminazione di Maria Teresa Ruta e Mattia Fumagalli, due personaggi tanto eccentrici quanto vitali. Ecco le nostre personalissime pagelle della puntata del 3 marzo 2025 di Grande Fratello.

Grande Fratello, puntata 3 marzo 2025: le pagelle

Stefania Orlando pungente e vera, voto 9. Tra le concorrenti è certamente la più tagliente e diretta. Basti pensare a quando, durante il dibattito sul rapporto di coppia (scoppiata?) di Shaila e Lorenzo, ha detto: "È un teatrino, un modo per restare un po’ in auge ora la coppia più gettonata è quella di Javier e Helena", oppure quando dice di non credere al ‘segreto intimo’ tra i due ed esclama: "Per me il Segreto è solo Iago!" Insomma, pure arguta e originale ("Sono nera e sincera" dice a Giglio alle nomination) nel rispondere alle provocazioni, dimostrandosi tra l’altro sempre molto elegante e pacata nei modi. Una Signora, ma anche una giocatrice che merita la finale.

Mattia Fumagalli onesto, voto 8.5. Ancora non esiste una ‘Fumagalla’ tascabile che possa tenerci compagnia nei momenti di solitudine o noia e che sia pronto a tirarci un po’ su il morale quando viene interpellato, come accade in diretta ogni volta che si confronta con qualcuno. Dirompente, estroverso, vitale, ma anche sincero e diretto quando c’è da reagire: un vero vulcano che speravamo restasse nella casa per molto tempo ancora. Con la sua eliminazione, molto probabilmente, la noia regnerà sovrana.

Zeudi Di Palma incontra il padre, voto 8. Vogliamo premiare Zeudi per la lucidità dimostrata di fronte al padre che per vent’anni non ha mai cercato di conoscerla veramente. Zeudi, con eleganza e intelligenza, senza mai scomporsi, fa l’unica domanda che va fatta: "Perché arrivare, come a Miss Italia, quando c’è il Grande Fratello? Perché quando c’è tutto questo, quando i riflettori sono accesi, e non prima?" È quello che ci siamo questi anche noi in quel momento, visto che c’era il precedente di Miss Italia, periodo in cui si è avvicinato, dopo anni, alla figlia per la prima volta. L’emozione l’ha messa da parte, lasciando spazio al rancore, come è giusto che sia: se abbandoni una figlia per anni, non puoi aspettarti il lieto fine subito, e lei ha ragione: ora deve dimostrare di tenere davvero a Zeudi. Per il resto si vedrà, ma la giovane concorrente ci sembra abbastanza matura da fare la scelta più giusta per sé, qualunque essa sia.

Javier Martinez è nel giusto, voto 7. Il pallavolista ha tirato fuori le unghie, scontrandosi con Helena pur di farle capire che questo suo accanimento verso Shaila e Lorenzo le sta sfuggendo di mano, dicendole a muso duro che lui non ci sta a combattere una battaglia "contro i mulini a vento" come sta facendo lei. È stato chiaro e deciso come non lo vedevamo da tempo, e soprattutto ha reagito per una causa giusta e, in un certo senso, per aiutare Helena, cosa più unica che rara da parte sua. Perché se è vero che si è arrabbiato con lei, dichiarando anche di voler mollare perché non vuole prendere parte al loro teatrino (di Shaila e Lorenzo), è anche vero che lo ha fatto per il suo bene, per farle comprendere che si sta rovinando l’esperienza nella casa e sta mettendo a dura prova il rapporto con Javier pensando a una coppia che nemmeno tiene a lei. Alla fine, seppure i modi siano stati un po’ esagerati, questo suo restare fermo nella sua posizione ci ha piacevolmente sorpresi.

Alfonso Signorini scorretto, voto 4. Non abbiamo apprezzato molto il fatto che ha invitato il padre di Zeudi senza prima chiederle il parere: i due non hanno più rapporto da tanto tempo e, a nostro avviso, farle vedere il papà in diretta significa metterla in difficoltà, e ciò denota una grave mancanza di tatto. Che poi l’abbia agevolata dandole l’opportunità di scegliere se ascoltarlo o meno, questo è un’altra storia. Per noi, questo incontro non doveva proprio esserci, anche per una questione di rispetto nei confronti di Zeudi e dei suoi sentimenti. Che poi Signorini ha bacchettato il padre per essere andato a scusarsi al GF e non aver fatto nulla prima, ed è anche per questo non avrebbe dovuto proprio permettergli di ‘ ‘entrare’ nella casa.

Lorenzo Spolverato non incanta più, voto 4. Continua a mentire il giovane concorrente, o almeno è questa l’impressione che ci ha dato in diretta, perché se dici a Jessica Morlacchi che ‘sono successe delle cose intime’ ed esce fuori un blocco su un "segreto intimo" non può trattarsi della gelosia di Shaila nei confronti di Chiara. Ci sembra un po’ debole come motivo per arrivare a dire "se necessario, dovrò dirlo". Che fosse soltanto in cerca di clip quando l’ha detto? Altrimenti non si spiega perché fare certe affermazioni. D’altronde, non ci ha convinto nemmeno questa ‘rottura’ con Shaila, perché quel distacco che ci aspettavamo non l’abbiamo ancora visto… Ora che Lorenzo è finalista, un po’ più di verità sarebbe il minimo, anche per rispetto verso il pubblico che l’ha votato. Noi vogliamo i fatti e qui è tutta finzione: una recita fatta a favore di camera per ottenere clip, perché anche questo ‘triangolo’ con Chiara non ha proprio senso, così come non ce l’ha questa ‘separazione’ fatta di abbracci e coccole tra Lorenzo e Shaila.

Shaila Gatta torna sui suoi passi (?), voto 3. Nella scorsa settimana ci era piaciuta molto l’ex Velina, perché è stata coerente e ha scelto di amarsi di più, allontanandosi da Lorenzo. Ma noi tutto questo cambiamento mica lo abbiamo visto oggi in diretta. Se poi pensiamo alle clip che girano tuttora su X (ex Twitter) viene ancora più difficile credere che la presa di posizione della concorrente sia reale. Shaila parla di "coccole e abbracci" a Signorini, ma se si decide di scegliere se stessi e proseguire il cammino da soli, bisogna almeno cercare di mantenere la giusta distanza dall’ex fino a quando non sarà chiaro il prossimo passo da compiere. Altro che baci e abbracci! E invece Shaila e Lorenzo sembrano più vicini che mai, il che avvalora il nostro pensiero che questa ‘separazione’ sia tutta una strategia per ottenere nuovamente quella visibilità andata persa nelle ultime settimane. Da coerente a incoerente è un attimo.

Helena Prestes ipocrita, voto 3. Arriviamo alla regina della casa, Helena, colei che definire ‘egocentrica’ è poco, altrimenti tutto questo bisogno di urlare ed essere perennemente al centro dell’attenzione non avrebbe senso. Ma questa volta ci vogliamo soffermare sulla famosa lite con Shaila al campo di golf, perché, pur apprezzando il suo tentativo di consolarla, ha dimostrato di essere ipocrita. Tu fai un complimento a una donna, perché dici di essere "amica delle donne", e poi la offendi appena lei dice di non credere alla tua vicinanza nei suoi confronti dopo la rottura con Lorenzo? Siamo d’accordo sul fatto che la reazione di Shaila sia stata esagerata, e infatti il voto negativo vale anche per questo motivo, ma Helena, a nostro avviso, avrebbe fatto meglio a fermarsi al complimento e mostrarsi indifferente quando Shaila le ha detto che in realtà "gode" per la sua ‘rottura’ con Lorenzo, allontanandosi e basta, oppure chiarendo la situazione con eleganza e intelligenza. Però Helena, con le sue emozioni poco controllate, gioca una partita insensata e scende al livello del commento di Shaila, anzi lo supera ampiamente con gli insulti e mettendo in mezzo anche la madre dell’ex Velina.

