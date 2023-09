Grande Fratello, notte infuocata: Beatrice Luzzi è una furia contro Rosy Chin Le due concorrenti non riescono proprio ad andare d’accordo e, nonostante il tema sia stato affrontato anche in diretta, subito dopo le cose sono degenerate.

Debora Manzoli Scrittrice ed editor Scrittrice, copywriter, editor e pubblicista mantovana, laureata in Lettere, Cinema e Tv. Ha due libri all’attivo e ama la scrittura alla follia. Linkedin

Instagram

Facebook

Sito

La nuova edizione del Grande Fratello è iniziata da poco ma già ci sono delle concorrenti che proprio non si sopportano. In particolare, parliamo di Beatrice Luzzi e Rosy Chin, che nei giorni scorsi si sono rese protagoniste di molti battibecchi e scenate l’una contro l’altra. Nella puntata di ieri sera, Alfonso Signorini ha trattato il tema lungamente, portando le due donne a confrontarsi, tuttavia pare proprio non essere bastato per riappacificare i rapporti. Durante la notte, infatti, è arrivata la sfuriata. Ecco cosa è successo.

Il confronto in diretta tra Rosy Chin e Beatrice Luzzi

Dopo i litigi e le incomprensioni avvenute nel corso della settimana, il padrone di casa Alfonso Signorini ha voluto un confronto tra Rosy e Beatrice durante la prima serata. Le clip sono state molto chiare, soprattutto quella in cui Rosy ha espresso il suo pensiero sulla coinquilina: "La sua missione è quella di farmi esaurire. Siamo in un gioco e le pedine si stanno muovendo. Io fino ad ora penso di essere stata una persona bella, buona, empatica, anche nel non nominare lei. Non l’ho nominata per darle una seconda possibilità. Lei scruta e giudica", ha affermato.

Dopo la clip non è mancata, ovviamente, la risposta di Beatrice: "Rosy è troppo esuberante ed egocentrica. Per me delle volte è anche forzata, esagera nelle urla, nella sua reazioni. Secondo me lei è un po’ troppo teatrale. La mia missione sarebbe far esaurire Rosy? Anche no. Lei prende molte persone, confabula, complotta e questo mi infastidisce".

Nonostante tutto questo, durante il corso della serata le cose sembravano essersi un po’ tranquillizzate; forse non era tutto finito a tarallucci e vino ma il confronto sembrava aver portato comunque a serene conclusioni. Ma, si sa, l’apparenza inganna.

Beatrice contro Rosy: "È falsa ed egocentrica"

Proprio quando il loro rapporto sembrava aver raggiunto un lieve chiarimento, ecco che nella notte dopo la puntata, Beatrice Luzzi è tornata a parlare di Rosy con parole al vetriolo.

"Ha fatto tutta la carina in puntata e adesso le rode nuovamente. Se noti, ogni volta che Rosy parla con qualcuno alla fine ritorna a parlare sempre di sé stessa, quindi quanto effettivamente ascolta quello che dicono gli altri? Se è falsa? Per me una che si comporta così non è sincera – ha detto la Luzzi ad altri inquilini – Però il confronto che abbiamo avuto in puntata mi è piaciuto. Ora però è arrabbiata perché le ho detto che è egocentrica. È egocentrica! Mi ha chiesto: ‘quindi sono egocentrica?’, le ho detto: ‘Sì lo sei!’.

Tirando le somme, tra le due donne c’è ancora maretta e, visti i due caratteri molto forti, probabilmente questo è solo l’inizio di una convivenza che sarà più che burrascosa.

Guida TV

Forum Canale 5 11:00

Forum Canale 5 11:00

Forum Canale 5 11:00

Forum Canale 5 11:00

Forum Canale 5 11:00

Forum Canale 5 11:00

Potrebbe interessarti anche