Grande Fratello, Lorenzo Spolverato vola in finale e scatta la polemica: “Tutto truccato”. Le reazioni social Il televoto di ieri sera ha premiato il modello milanese, ma subito dopo sul web si è scatenata una vera e propria bufera: i fan di Javier non ci stanno.

Debora Manzoli Scrittrice ed editor Linkedin

Instagram

Facebook

Sito Scrittrice, copywriter, editor e pubblicista mantovana, laureata in Lettere, Cinema e Tv. Ha due libri all’attivo e ama la scrittura alla follia.

CONDIVIDI

Nel corso della puntata del Grande Fratello di ieri sera è stato proclamato il primo finalista di questa edizione. Il televoto ha voluto premiare in particolare Lorenzo Spolverato, che senza dubbio è stato fino ad ora uno dei principali protagonisti del reality. Il risultato del televoto, però, ha scatenato una vera e propria bufera sul web, dove i fan di Javier Martinez hanno addirittura invocato l’intervento del Codacons esprimendo molti dubbi sulla regolarità del televoto, ipotizzando addirittura che quest’ultimo possa essere stato manomesso per permettere a Lorenzo di andare in finale: scopriamo di più.

GF, Lorenzo Spolverato in finale: il web insorge e accusa il reality

Se, da un lato, i fan di Lorenzo si sono subito detti contenti di poter vedere il loro idolo in finale, dall’altro lato molte altre persone si sono invece scagliate contro il Grande Fratello, accusandolo di aver addirittura manomesso il televoto per permettere al modello milanese di vincere a prescindere dai voti del pubblico. Un’accusa indubbiamente grave, espressa nel corso di una vera e propria bufera social. Ma tutto in realtà è nato proprio da una gaffe degli stessi autori che, al momento della proclamazione del primo finalista, hanno mostrato sul maxi schermo dello studio la foto errata, ovvero il volto di Javier.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Alfonso Signorini ha poi tentato di chiarire la situazione spiegando l’errore, ma c’è da dire che le sue parole non sono certo servite a placare i dubbi del pubblico. I fan di Javier Martinez non ci stanno e sul web la polemica sembra proprio non volersi placare. Ovviamente, non è la prima volta che qualcuno ipotizza una manipolazione dei risultati del televoto al fine di seguire un percorso in realtà già scritto, ma in questa edizione i telespettatori si sono dimostrati più coinvolti che mai, manifestando spesso il loro dissenso.

GF, Lorenzo primo finalista: le reazioni social

Tante le reazioni social a seguito del risultato del televoto che ha proclamato Lorenzo Spolverato primo finalista del Grande Fratello, molte non propriamente positive. "Vergognatevi! Tutto truccato. Prendere il pubblico in giro! Lo proteggete il bullo", si legge in un commento su X. E ancora: "Può anche vincerlo il GF, ma fuori oltre le 20 pazze delle shanenzo troverà il vuoto e la sua carriera sarà il nulla. Nessun regista sano di mente lo farebbe mai lavorare a un progetto", "Bene dopo oggi abbiamo la certezza che il Grande Fratello è truccato per far vincere Lorenzo Spolverato. Primo finalista Javier con tanto di congratulazioni di Signorini, ma mezzo secondo dopo, ritrattazione e vince Lorenzo, l’uomo più odiato da tutti fuori e dentro la casa". Come reagiranno gli autori del GF davanti a questa enorme polemica? Chi vivrà, vedrà.

Guida TV

Potrebbe interessarti anche