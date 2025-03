Grande Fratello, la ‘vendetta’ di Zeudi contro Helena e Javier: “Violano il regolamento”. Perché Durante una conversazione con Chiara, l'ex Miss Italia avrebbe messo nei guai i due gieffini rivelando un dettaglio vietato dagli autori. Ecco di che cosa si tratta.

A pochi giorni dalla finalissima del Grande Fratello, gli animi nella Casa continuano a scaldarsi. Protagonista Zeudi Di Palma, stavolta, che dopo il recente (durissimo) faccia a faccia con Helena Prestes, ha confessato a Chiara Cainelli un dettaglio allarmante. Stando all’ex Miss Italia, infatti, Helena e Javier Martinez avrebbero più volte violato il regolamento, contravvenendo a una regola imposta esplicitamente degli autori. Una frecciata, questa, che potrebbe rientrare in una tattica più ampia e complessa. Forse volta a screditare la Prestes, grande ostacolo tra Zeudi e la vittoria finale del reality. Vediamo qui sotto i particolari.

Grande Fratello, Zeudi si vendica contro Helena e Javier

Non finiscono i colpi di scena nella Casa del Grande Fratello. Eravamo arrivati, di recente, a un momento di estrema tensione tra Zeudi e la Prestes, dopo un confronto serrato in cui le due gieffine avevano parlato (anche) della vecchia infatuazione dell’ex Miss Italia. Come noto, infatti, la Di Palma aveva confessato un debole nei confronti di Helena, e questo l’avrebbe poi portata ad allontanarsi progressivamente, con conseguenze disastrose per il rapporto di amicizia creato.

A seguito dell’ennesimo scontro, quindi, Zeudi sembra essere rimasta con l’amaro in bocca. Tanto da tirare fuori un dettaglio che potrebbe inguaiare, adesso, proprio la Prestes. In sostanza, parlando con Chiara Cainelli Zeudi ha confessato: "Tra l’altro, ragazzi, ricordiamoci che è vietato". Frase categorica riferita a un certo comportamento di Helena e Javier Martinez sotto le coperte. I due infatti avrebbe parlato sotto il piumone per non farsi ascoltare (pratica parecchio diffusa nella Casa, però). E allora Zeudi ha voluto rincarare: "Da regolamento è vietato parlare sotto il piumone, potresti essere squalificato per aver tolto il microfono per dire cose che loro (gli autori, ndr) non possono sentire. Praticamente, si sono fatti tutto il programma contro il regolamento".

La reazione della regia alle parole di Zeudi

Altrettanto scioccante è stato il modo in cui ha risposto la regia del Grande Fratello. Che mentre Zeudi si confessava con Chiara ha deciso di staccare l’audio alla Di Palma. Cambiando poi completamente l’inquadratura. Certo, è possibile che si tratti di una semplice coincidenza. Ma gli utenti del web stanno già sospettando un qualche tipo di favoritismo, in questa circostanza. E contando quanto è forte la fanbase di Zeudi, fuori dalla Casa, le conseguenze social potrebbero essere molto pesanti.

Resta inoltre da vedere come evolverà la situazione nelle prossime ore. Improbabile, al momento, che vengano presi provvedimenti contro i presunti comportamenti scorretti di Helena e Javier. Ma è certo che i giochi per vincere questo Grande Fratello 18 sono già iniziati.

