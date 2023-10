Gf, Letizia Petris confessa l'amore per una donna. Ma la regia censura tutto La gieffina stava raccontando alle coinquiline di aver avuto una relazione con una ragazza, quando all’improvviso il GF ha deciso di cambiare inquadratura. Decise le proteste del web.

Nella Casa del Grande Fratello non si parla d’altro. Letizia Petris ha confessato alle sue coinquiline di aver avuto, in passato, una relazione con una donna. Una rivelazione inaspettata, che ha suscitato subito la curiosità degli altri gieffini, desiderosi di saperne di più. Peccato però che il racconto di Letizia sia stato inspiegabilmente censurato dalla regia del programma. Scelta alquanto incomprensibile, che sul web ha scatenato le proteste di moltissimi fan della trasmissione. Ecco tutti i dettagli.

Letizia Petris e la confessione censurata dal GF

Confessioni e censure, al Grande Fratello. Sta facendo discutere, in queste ultime ore, la decisone presa dalla regia del programma di censurare le parole di una concorrente della Casa, Letizia Petris. La ragazza stava raccontando di aver avuto una relazione con una donna, alcuni anni fa. Ma i vertici del reality hanno pensato bene di cambiare inquadratura, impedendo ai telespettatori di assistere al racconto. Ma andiamo con ordine.

Letizia Petris, ancora prima di entrare nella Casa, aveva già rivelato in una diretta Twitch di aver avuto una storia romantica con un’altra donna. I suoi coinquilini del Grande Fratello, però, non ne sapevano nulla. E così, quando Letizia ha deciso di parlarne ai suoi compagni di reality, la storia ha suscitato un grande interesse. Samira Lui e Beatrice Luzzi, riunite con le altre gieffine in giardino, hanno allora chiesto alla Petris di approfondire l’argomento.

Ma ecco che la regia, proprio quando Letizia stava iniziando a raccontare, ha deciso di censurare la conversazione. Le telecamere si sono spostate su un’altra zona del giardino, dov’erano presenti altri concorrenti. E i telespettatori a casa sono rimasti con l’amaro in bocca, chiedendosi il perché di una scelta di questo tipo. Forse questa decisone ha a che fare con la nuova linea anti-trash imposta da Pier Silvio? O forse è stata una mossa calcolata, pensata per creare attesa nel pubblico, finché il tema non verrà trattato pienamente nel corso della prossima puntata?

Quale che sia la risposta, il comportamento della regia del GF appare alquanto discutibile. Nonostante la censura, comunque, è stato possibile ricostruire alcuni elementi del racconto di Letizia Petris. La gieffina ha spiegato che quando aveva 18 anni, e stava uscendo da una "relazione stra tossica, orripilante, orribile", è stata approcciata da una ragazza all’interno di un bar. Lei non aveva mai provato interesse per una donna, prima di allora, ma evidentemente in quel momento è scattato qualcosa, e tra le due è nato un legame speciale. Una bella storia d’amore. Che però non sembra essere piaciuta così tanto ai vertici del Biscione.

