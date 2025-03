Grande Fratello, Javier fuori controllo: frase choc e il web insorge. Gli autori valutano la squalifica Al Grande Fratello c'è chi si riconcilia e chi invece, finisce nella bufera: a causa di una frase, il web chiede la squalifica di Javier. Il motivo

Manca pochissimo alla finale del Grande Fratello (lunedì 31 marzo 2025) e nulla è cambiato. C’è chi si riconcilia, come nel caso di Shaila e Lorenzo, i quali sembrano essere arrivati a un chiarimento pacificatore, e chi si allontana per poi riavvicinarsi, ed è il caso di Helena e Javier, dopo che quest’ultimo nella scorsa puntata ha visto una clip in cui la modella brasiliana e Lorenzo scherzavano insieme. Ma c’è anche chi si mette nei guai da solo, come Javier. Nelle scorse ore, infatti, il pallavolista argentino ha fatto infuriare il web per una frase pronunciata, decisamente poco carina. Ma cosa avrà detto? Scopriamo tutti i dettagli di questa vicenda.

Grande Fratello, la frase infelice di Javier Martinez

Tra nove giorni ci lasceremo alle spalle anche questa ‘caotica’ edizione del Grande Fratello perché lunedì, 31 marzo 2025, ci sarà l’attesissima finale, che decreterà il vincitore. Agli inquilini, nelle scorse ore, è stato chiesto di realizzare un cortometraggio che racchiuda questi sei mesi. E proprio durante le prove di questo progetto, Javier Martinez ha suscitato indignazione nei telespettatori che guardavano da casa per una bruttissima frase pronunciata. Procediamo con ordine. Tutto ha avuto inizio nel pomeriggio di ieri, quando in cucina, sotto la supervisione di Lorenzo Spolverato, si stavano ricreando alcuni momenti iconici vissuti nella casa. Tra questi, il celebre lancio del bollitore, che per l’occasione è stato trasformato in un frullatore destinato alle mani di Clayton Norcross, interpretato da Giglio. A tal proposito, il GF ha messo a disposizione dei concorrenti anche foto e parrucche. Giglio, quindi, ha indossato una parrucca bionda e corta, e abiti simili a quelli che Clayton portava. Il suo ingresso in cucina nei panni dell’attore non è certo passato inosservato.

Mentre Lorenzo Spolverato, più distante dalla scena, si è lasciato andare a una risata, Javier Martinez, truccato e vestito come Ilaria Galassi, e con la videocamera in mano, ha invece commentato l’aspetto di Giglio con una frase che ha scatenato l’ira del web. "Devi essere un po’ più normale. Sembri ritardato", ha detto il pallavolista argentino, dando origine a un acceso dibattito online.

Telespettatori contro Javier: il web chiede la squalifica immediata

Inutile dire che il video con la frase ‘incriminata’ è stato subito ripreso e postato sui social. Da qui, sono partiti dei commenti contro Javier e il web chiede a gran voce la squalifica immediata per delle parole così gravi. "Ma mi figlio con disabilità intellettive può mai accendere la tv e ascoltare che viene chiamato ritardato su canale 5? Questi sono i valori di mediaset e del grande fratello?", si domanda piccata una utente su ‘X’. "No, non dovrebbe ma quest’anno hanno sdoganato ogni tipo di offesa senza riprenderli mai. Mi dispiace", la replica di un altro utente. E ancora: "Ormai quest’anno è un circo, tutto passabile: maschilismo, omofobia ecc". In passato, sicuramente ci sarebbe stato questo come provvedimento per una frase del genere ma, a quanto pare, in questa edizione, il Grande Fratello è stato più che clemente (basti pensare alle volte in cui il pubblico ha chiesto la squalifica per Lorenzo per alcuni suoi comportamenti e frasi dette). Non ci resta che attendere lunedì 24 marzo per vedere cosa accadrà e se il Gf deciderà di intervenire impartendo un provvedimento clamoroso ai danni dell’argentino.

