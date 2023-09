Grande Fratello, Elenoire Ferruzzi sbotta contro Signorini: “Basta fango” In una recente intervista l’ex concorrente del reality Mediaset ha risposto al conduttore, che a Verissimo aveva definito sbagliata la scelta del vecchio cast.

Non è la prima ex vippona a farlo. Elenoire Ferruzzi, concorrente della passata edizione del Grande Fratello, si è unita al coro di indignati per le recenti parole di Alfonso Signorini. Il conduttore del reality, ospite nel salotto di Verissimo, aveva infatti definito "sbagliato" il cast della scorsa stagione. Così la Ferruzzi ha deciso di rilasciare una lunga intervista a Fanpage.it, in cui si dichiara indignata per la presa di distanza di Signorini, e lancia anche qualche frecciatina ai vertici Mediaset. Ecco i dettagli.

Elenoire Ferruzzi e l’intervista-sfogo contro il GF

Alfonso Signorini lo aveva ammesso, durante la chiacchierata con Silvia Toffanin a Verissimo. Secondo lui il cast della scorsa edizione del Gf Vip era stato sbagliato in partenza, e questo aveva contribuito evidentemente alla deriva trash del programma. Un voltafaccia, quello del conduttore, che non è andato proprio giù a diversi ex concorrenti del reality. Tra questi Elenoire Ferruzzi, che ha deciso di metterci la faccia una recente intervista rilasciata a Fanpage.it.

"Sono stati loro a scegliere un cast con il quale sono andati avanti 8 mesi", ha esordito Elenoire riferendosi ai vertici di Mediaset. "Sì, ci sono stati gesti spregevoli e brutture ma abbiamo prodotto ottimi ascolti. A differenza del cast dell’attuale GF che ha avuto un crollo negli ascolti già dalla seconda puntata". La responsabilità, quindi, non sarebbe da imputare ai concorrenti e al loro comportamento.

Elenoire Ferruzzi era stata cacciata dal GF per uno spunto in diretta a Nikita Pelizon. Di questo si è pentita, e lo ammette senza problemi. "Non mi sto giustificando, l’ho fatto. Ma potevano evitare di palesarlo come hanno fatto con altri. C’è gente che ha bestemmiato e non l’hanno mai mostrato perché non volevano far uscire certe persone". Sono stati usati due pesi e due misure, insomma. "Ci sono persone che hanno sbagliato, tipo me", ha spiegato la Ferruzzi, e invece "altri gesti, anche allucinanti, sono stati coperti".

Maleducazione e brutti gesti hanno condannato lo scorso Grande Fratello a un’inevitabile deriva trash. Ma secondo Elenoire Ferruzzi sono esattamente queste le "cose che gli spettatori vogliono vedere". Perché "se volessero un programma culturale guarderebbero Quark. Il GF è per un pubblico medio-basso". Eppure, proprio questi atteggiamenti "al limite" hanno compromesso il percorso tv dell’ex vippona, causandole anche grossi problemi al di fuori della Casa.

"A livello mediatico sono stata massacrata", ha confessato infatti la Ferruzzi, "ancora oggi continuo a perdere lavori. Mi sono trovata in seria difficoltà dopo il programma". Ma nonostante le difficoltà, Elenoire dice di non essere personalmente arrabbiata con Alfonso Signorini: "non ce l’ho con lui…evidentemente deve dire cose che gli vengono imposte". Anche se "chiaramente, non mi trova d’accordo con tutto il fango che ci hanno buttato addosso. Loro hanno scelto il cast e loro ne hanno la responsabilità".

