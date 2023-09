Fonte: Ufficio stampa Rai 1 /6 La fisioterapia di Alex Alex Schwazer in questi giorni sta chiedendo aiuto ai concorrenti per scaricare le tensioni muscolari accumulate durante l'allenamento. Lo sportivo si sdraia a terra, chiedendo a qualcuno di salirgli sulla schiena: "È uno stratagemma che serve a estendere la parte dorsale", spiega il fisioterapista che lo segue da anni. Il maratoneta cerca infatti di fare quello che può per prepararsi anche in casa in vista delle prossime Olimpiadi.

Fonte: Mediaset Infinity 2 /6 La confessione di Paolo Paolo è tornato sul discorso della nomination fatta a Giselda perché pensa che lui a lei piaccia, dicendo di sentirsi a posto con la coscienza e aggiungendo: "Prima glielo faccio capire, secondo me, prima…Vabbè si ci parlo, perché ho paura che con i modi miei gentili…i complimenti in generale, può fraintendere. Non voglio che fraintenda. No perché mi trovo a disagio io quando ce l’ho vicino, molto. E mi dà fastidio sta cosa".

Fonte: Mediaset Infinity 3 /6 Nuovo matrimonio in vista Durante la cena orientale imbastita da Rosy Chin, Giuseppe ha deciso di fare una (finta) dichiarazione a Giselda dicendo: "Sai, è un momento delicato per me. Dopo tre anni che sono single mi ritrovo qui al Grande fratello, a fare una proposta che mai mi sarei aspettato di fare: Io, Giuseppe Garibaldi, mi inginocchio a te con questi anelli". Poi i due si sono simpaticamente scambiati dei finti anelli con tanto di finto bacio. Che stia nascendo qualcosa?

Fonte: Mediaset Infinity 4 /6 Grecia ha un nuovo nome grazie a Fiordaliso Appena entrata in casa, la cantante si è mostrata subito molto esuberante: commentando la presenza di Alex con un: ''Sei un atleta, pensavo fossi troppo serio e invece...". Poi è stato il turno di Grecia Colmenares, subito ribattezzata con un nome che ricorda una telenovela interpretata dall'attrice negli anni '80: "Topazia!" ha detto infatti Fiordaliso. Probabilmente tra le due ne vedremo delle belle.

Fonte: Mediaset Infinity 5 /6 Nuove regole in casa Questa edizione è scandita da regole molto rigide, lo sappiamo. Ora dalla produzione emergono nuovi dettagli come il coprifuoco dei concorrenti: massimo all'01:30, e la sveglia della mattina programmata massimo alle 09:30. Inoltre i concorrenti non dovranno passare l’intera giornata né in costume, né tantomeno in abiti succinti o in pigiama.