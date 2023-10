Fonte: Mediaset Infinity

Letizia scopre di piacere a Paolo

Giuseppe ha confidato a Letizia dell’interesse di Paolo nei suoi confronti, ma lei ha dichiarato che non tradirebbe mai il fidanzato: “Sì, me lo state dicendo tutti che lui ha un interesse e che gli piaccio. Io non lo so, devo dire che non me l’ha mai detto sinceramente. Eh, non si espone con me in quel senso. Sono lusingata perché è un ragazzo magnifico e posso solo dire cose belle su di lui. Però io ho una persona fuori che amo tanto e quindi continuo con le mie idee".