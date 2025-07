Taylor Mega indagata dalla Procura di Milano: accuse di diffamazione ed estorsione ai danni dell’ex fidanzato La modella e influencer è attualmente al centro di un’indagine in merito a degli orecchini Bulgari dal valore di oltre 50mila euro: cosa succede.

Debora Manzoli Scrittrice ed editor Linkedin

Instagram

Facebook

Sito Scrittrice, copywriter, editor e pubblicista mantovana, laureata in Lettere, Cinema e Tv. Ha due libri all’attivo e ama la scrittura alla follia.

CONDIVIDI

Taylor Mega, nota modella e influencer, risulta attualmente indagata dalla procura di Milano per diffamazione ed estorsione ai danni dell’ex fidanzato Simone Berlini. In particolare, la modella avrebbe assoldato un uomo per convincere il suo ex a non richiedere indietro degli orecchini Bulgari dal valore di circa 53mila euro che le avrebbe regalato quando stavano insieme: scopriamo di più.

Taylor Mega indagata per estorsione all’ex fidanzato: il motivo

Sarebbe di estorsione la prima accusa rivolta all’influencer Taylor Mega, attualmente indagata dalla procura di Milano. In particolare, da quanto ricostruito dal pm, la ragazza avrebbe assoldato un uomo di nome Francesco D’Urzo, per ‘convincere’ l’ex fidanzato Simone Berlini, 38enne residente a Londra, a non chiederle indietro un regalo che le avrebbe fatto mentre stavano insieme, ovvero degli orecchini Bulgari dal valore di circa 53mila euro. Per raggiungere l’obiettivo, Francesco D’Urzo, indagato a sua volta come esecutore materiale del piano, si sarebbe recato da Berlini intimandolo dicendo di far parte di una famiglia della ‘ndrangheta calabrese.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Taylor Mega, l’influencer indagata anche per diffamazione

Oltre all’accusa di estorsione, ad aggravare la situazione di Taylor Mega vi sarebbe anche un’indagine per diffamazione, sempre ai danni dell’ex fidanzato. L’influencer avrebbe infatti pubblicato sui social alcuni contenuti nei quali avrebbe descritto il suo ex come ‘ladro’, ‘pazzo’ e ‘stalker’ nei confronti di sua sorella. Contenuti visti poi da tantissime persone se consideriamo che la pagina Instagram di Taylor Mega può vantare ad oggi oltre 2,8 milioni di followers.

Le indagini sarebbero iniziate lo scorso gennaio da parte del pm Maurizio Ascione a seguito della denuncia fatta direttamente dai legali di Simone Berlini. All’interno dell’indagine per diffamazione rientrerebbe anche l’esperto di gossip Alessandro Rosica, sotto accusa per aver descritto Berlini sui social come "un personaggio molto strano, bugiardo e a tratti pauroso". In tutto questo, Taylor Mega ha scelto un’equipe di legali che si sono subito messi all’opera per improntare la sua difesa. L’avvocato dell’influencer avrebbe infatti affermato che D’Urzo si sarebbe recato da Berlini solo per ridargli una carta di credito e un paio di occhiali che Taylor non voleva più. Questo a dimostrazione della volontà dell’influencer di tagliare tutti i ponti con il suo l’ex, soprattutto dopo aver affermato di essersi sentita perseguitata da lui.

Insomma, la situazione è molto delicata e le indagini della Procura di Milano sono tuttora in corso. Non rimane allora che attendere per scoprire se nei prossimi mesi emergerà qualche ulteriore novità.

Potrebbe interessarti anche