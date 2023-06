Grande Fratello, stop agli influencer e i vip si defilano: Signorini nei guai Il conduttore dovrà fare a meno delle star social per direttive precise dai vertici Mediaset, mentre le vere celebrità snobbano il reality

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

Aria di rivoluzione nella Casa. La prossima edizione del Grande Fratello, in programma per il settembre 2023, si preannuncia piena di sorprese. A partire dal no di Mediaset, nella persona di Pier Silvio Berlusconi, alla presenza di influencer. Troppi i momenti "trash" della scorsa edizione, a cui si vuole dare un taglio netto e deciso. Altra novità, la durata del reality più seguito d’Italia sarà ridotta a soli quattro mesi. Avrà quindi un bel da fare, Alfonso Signori, nello scegliere il cast di questa nuova edizione al via tra poco. Ci sarà abbastanza gente per riempire la Casa? Ad oggi, la risposta è tutt’altro che scontata. Tra veti social, tempi ridotti e molti vip che già iniziano a dire di no, l’impresa del conduttore Signorini si annuncia quasi titanica, da portare a termine nel giro di poco tempo, perché lo show aprirà i battenti appena dopo l’estate. Ma vediamo di seguito dettagli e indiscrezioni.

La rivoluzione del Grande Fratello, via gli influencer

Settembre è dietro l’angolo, è quasi tempo di ripartire. E il Grande Fratello lo farà, ma in modo nettamente diverso dal recente passato. Perché secondo quanto trapelato di recente, saranno diverse le rivoluzioni all’interno della Casa. In primis, ai piani alti del Biscione di è deciso che è ora di chiuderla con gli influencer. Durante la passata edizione, infatti, Pier Silvio Berlusconi ha reso palese la sua disapprovazione per quanto avvenuto all’interno del reality. Diverse squalifiche, compresa quella dibattuta che ha portato all’esclusione di Daniele Dal Moro.

Il diktat allora pare chiaro. Secondo quanto riportato da Alessandro Rosica, conosciuto sui social col nome di "Investigatoresocial", il prossimo cast includerà solo qualche "vip forte", cioè quattro o sei nomi provenienti dalla TV. A questi si aggiungeranno poi volti sconosciuti, selezionati come in passato e lanciati nell’Olimpo della televisione italiana provenendo quasi dal nulla. Nullo lo spazio per gli influencer social, che almeno per questa edizione non potranno attraversare la porta rossa più ambita del mondo dello spettacolo.

Il dubbio poi che attanagliava molti telespettatori, relativo alla natura del prossimo GF (solo vip o anche persone comuni?), sembra risolto. Da settembre probabile un Grande Fratello misto, con "Vip e Nip". Nessuna indiscrezione concreta, invece, sugli opinionisti. Anche se Amedeo Venza ha fatto capire che sarà di nuovo Giulia Salemi a ricoprire il ruolo di commentatrice social in studio.

Durata e cast del prossimo GF, sfilza di "no" per Alfonso Signorini

E le sorprese non finiscono qui. Perché anche la durata del nuovo Grande Fratello sembra destinata a subire modifiche. Solo 4 mesi di riprese, questa volta. Troppo complicato, probabilmente, gestire così tante persone chiuse in una casa, riprese h24, per così tanto tempo come accaduto nelle ultime edizioni. Un taglio netto, allora. Che però mette in netta difficolta il conduttore Signorini.

Riuscirà a trovare abbastanza nomi da presentare al via, a settembre? Per ora le prospettive non sono proprio rosee. Soprattutto sul versante vip. Alfonso, infatti, ha già ricevuto due "no" di lusso. Come spiega di nuovo Amedeo Venza, due donne famose – "una nota showgirl e una comica famosissima" – sarebbero state invitate a partecipare al GF, ed entrambe avrebbero rifiutato senza appello. Difficile capire di chi si tratti al momento. Ma quel che è certo è che i grattacapi, per Signorini, sono al momento numerosi.

Non resta che avere fiducia e aspettare ulteriori sviluppi.

Potrebbe interessarti anche