Grande Fratello, Javier ha un nuovo amore e Lorenzo sbrocca (ancora): cosa è successo Nuovi equilibri vanno a formarsi in casa: Federica si conferma protagonista indiscussa col suo triangolo amoroso, ma i litigi tra Shaila e Lorenzo tengono banco

Si conclude un’altra settimana al Grande Fratello di Alfonso Signorini. I gieffini cominciano a soffrire la convivenze forzata con altri concorrenti con cui non riescono proprio ad andare d’accordo, e questo sta lentamente portando ad alcune spaccature all’interno della Casa più spiata d’Italia.

Grande Fratello news, il recap della settimana

Tra i volti più chiacchierati degli ultimi giorni figura sicuramente Federica, che non ha gestito bene le accuse mosse da una sua ex fiamma durante l’ultima diretta del programma, arrivando a esacerbare i rapporti tra i suoi due attuali interessi amorosi, in casa con lei, parliamo di Alfonso e Stefano. Come se non bastasse, l’aver preso una scelta definitiva su chi dei due potrebbe finalmente stare al suo fianco l’ha messa in una posizione difficile, costringendola ad ammettere all’ex tentatore Stefano di non essere più interessata alle sue dimostrazioni di affetto.

A dividere e far discutere ci pensa anche Lorenzo, che dopo aver ingaggiato litigi con la sua ragazza Shaila, con il suo vecchio flirt Helena, e il suo rivale in amore Javier, ha pensato di prendersela anche con altri inquilini, tanto da ricevere un richiamo prima dalla sua dolce metà, poi da Alfonso, e dopo anche dalla produzione in confessionale. Che abbia finalmente imparato la lezione? Difficile a dirsi. Intanto proseguono e diverbi e i drammi tra gli altri concorrenti, e se Mariavittoria e Tommaso sembra siano arrivati ad un punto di crisi a causa delle distanze prese della ragazza, spaventata dall’essere troppo coinvolta, Javier ed Helena potrebbero rappresentare l’unica eccezione, mentre cercano di costruire un rapporto più sano degli altri inquilini.

Scopriamo insieme tutti gli eventi più sorprendenti della settimana nella casa del Grande Fratello.

