Grande Fratello, la decisione di Tommaso: "Mi allontano da Mariavittoria". I consigli (decisivi) delle Non è la Rai Dopo uno sfogo con Pamela Petrarolo e Ilaria Galassi il concorrente del reality decide di mettere in pausa il suo rapporto con la Minghetti: cosa è successo

Un legame speciale, nato tra le quattro mura della Casa del Grande Fratello, sta forse per arrivare al capolinea, per decisione di una delle due parti di una coppia che il pubblico dello storico reality di Canale 5 sta seguendo con molto interesse. No, non parliamo di Shaila e Lorenzo, né di Javier ed Helena, cioè le liason che maggiormente vengono dibattute e discusse, ma di una relazione diversa, un legame profondo che è cresciuto molto dall’inizio della nuova stagione del reality guidato da Alfonso Signorini. Parliamo del rapporto che lega Tommaso e Mariavittoria.

I due ragazzi hanno creato nella Casa più spiata d’Italia una relazione che, partita da un’amicizia è diventata qualcosa di più profondo con il passare del tempo. Ma ora, a mettere fine a questo legame, sembra essere intenzionato Tommaso. Il ragazzo nel pomeriggio ha parlato a lungo del suo rapporto con Mariavittoria, sfogandosi prima con Amanda Lecciso e poi con Pamela Petrarolo e Ilaria Galassi, le due Non è la Rai superstiti dopo l’uscita di Eleonora Cecere.

Le riflessioni di Tommaso, sembrano averlo convinto a tagliare il suo legame con la coinquilina. Mentre Amanda Lecciso lo invitava a godersi il rapporto con Mariavittoria, improntandolo a una maggiore leggerezza, per viverselo in modo più libero, il ragazzo ha espresso tutto il suo disagio dicendo addirittura di non sentirsi libero e sincero.

Poco dopo, lo sfogo di Tommaso è andato avanti, e il ragazzo si è confidato con le due Non è la Rai, arrivando ad affermare: "Non mi sento libero di fare ciò che vorrei. Sono disposto ad allontanarmi se è quello che serve". A questo punto Pamela Petrarolo non ha esitato a dire la sua fuor di metafora e anzi, a metterci il proverbiale "carico da 11", dicendo senza mezzi termini al ragazzo che, se finora l’innamoramento non è scattato nel cuore di Mariavittoria, dopo due mesi, è difficile che qualcosa di serio e profondo, come lui desidera, possa davvero nascere in un secondo momento. Anche Ilaria Galassi si è detta d’accordo nel constatare che, il fatto che Tommaso sia molto preso da Marivittoria, ma la cosa non sia esattamente reciproca, non può portare per lui niente di buono e anzi, gli impedisce anche di vivere serenamente la sua esperienza nella casa del Gf.

E infatti, a questo punto, Tommaso sembra essere deciso a darci un taglio, o quanto meno a prendersi una pausa nel rapporto con Mariavittoria per recuperare serenità e capire meglio il da farsi.

