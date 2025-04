Fonte: Mediaset Infinity 1 /5 Chiara Cainelli si sfoga dopo il GF Chiara, intervistata dal settimanale Chi dopo la finale, ha parlato della sua esperienza nella Casa, dichiarandosi soddisfatta: "Non ho mai avuto la percezione di come mi vedessero fuori, non mi sono mai sentita forte anche perché in Casa continuavano a dirmi che ero debole. E vederli uscire man mano è stata una soddisfazione". Poi ha commentato la sua stessa schiettezza: "Ho un tatto per dire quello che penso e credo di essere incisiva. Non tengo le cose dentro, colpisco in modo educato". Riguardo il legame stretto con Alfonso invece ha detto: "Sono sempre stata convinta di lui, credo di aver scherzato con tutti senza superare il limite del rispetto. Ma beate le profumiere d’Italia!".

Fonte: Mediaset Infinity 2 /5 Beatrice contro Helena, Shaila e Lorenzo Anche Beatrice Luzzi è stata intervistata su Chi, dove ha rivelato chi proprio non ha sopportato di questa edizione: Helena e Shaila, sulle quali è stata lapidaria: Sono delle predatrici”. Non è però andata meglio a Lorenzo, sul quale si è limitata a dire: "Lo trovo molto infantile”.

Fonte: Mediaset Infinity 3 /5 Greta Rossetti difende Lorenzo Spolverato Lorenzo però non ha solo haters, a credere il lui ci sarebbe infatti una concorrente della scorsa edizione del reality: Greta Rossetti, che sembra star stringendo un bel legame con il modello. L'influencer pensa infatti che il giovane sia stato giudicato troppo in fretta: "È importante farlo senza esagerare. Spesso dalla televisione possiamo farci un'idea che, pur non essendo completamente sbagliata, rischia di essere distorta. Riflettiamo prima di giudicare. Mettiamoci nei panni degli altri, cercando di capire senza condannare. E vi parla una persona che in primis ha sbagliato sia a farlo che a riceverlo" [il giudizio].

Fonte: Mediaset Infinity 4 /5 Ilaria spara a zero su tutto il cast Chi invece proprio non accenna a voler sospendere il proprio giudizio è Ilaria Galassi, concorrente molto discussa di questa edizione, originariamente parte del trio "Non è la Rai". L'ex concorrente ha infatti approfittato della fine del programma per far sapere al pubblico come la pensa su ogni volto del programma, conduttore e opinioniste compresi. Condividendo sui social una foto che monta insieme tutti i volti di questa edizione, l'ex presentatrice ha deciso di associare alcune emoji ad ogni concorrente. Tra quelli andati peggio, sembra che le emoji del vomito e degli escrementi siano stati da lei associati a volti come Maxime, Federico, Stefania, Javier e Helena. Pareri non entusiasti fin anche per le sue amiche delle "Non è la Rai". Ma ad andar male è stato lo stesso conduttore, i cui occhi sono stati coperti da due emoji di escrementi. La storia è stata velocemente rimossa, ma ormai era tardi, e i follower avevano già fatto i loro screen.