Grande Fratello: Ciro Petrone parla di ritiro, la regia lo censura. Cosa succede L’attore di Gomorra ha confessato a Rosy Chin che potrebbe ritirarsi: altro flop televisivo per un vip che non ha lasciato il segno in questa edizione

Ciro Petrone potrebbe ritirarsi dal Grande Fratello. L’attore di Gomorra starebbe infatti valutando l’ipotesi e potrebbe lasciare il reality show di Alfonso Signorini in tempi brevi. Come confessato da lui stesso a Rosy Chin, alcuni problemi di salute lo avrebbero portato a pensare al ritiro. L’attore, con ogni probabilità, parlerà prossimamente con gli autori; per il team del Gf non si tratterebbe comunque di una perdita troppo importante, dal momento che Petrone è stato uno dei concorrenti più anonimi di questa edizione. Scopriamo tutti i dettagli.

Ciro Petrone si ritira dal Grande Fratello?

Ciro Petrone sta valutando l’ipotesi del ritiro dalla 17esima edizione del Grande Fratello. Entrato nella casa più spiata d’Italia il quinto giorno di trasmissione, l’attore di Gomorra potrebbe abbandonare il reality di Alfonso Signorini per problemi di salute: "Si tratta del fatto che non sto bene. Capito? Mi sveglio la mattina che non sto bene, mi sveglio con il mal di testa e non dormo. Adesso parlo con loro (gli autori, ndr) e vediamo le opzioni" ha confessato il gieffino a Rosy Chin, spiegando di aver pensato anche alla possibilità di lasciare lo show: "Devo capire un po’ di cose, se no… Se mi fanno rimanere devo capire a che… È brutto anche per voi…". La conversazione intima tra i due è stata tagliata dagli autori che hanno silenziato i microfoni, ma tutto lascia presagire a un possibile ritiro.

La seconda delusione in un reality

L’esperienza di Ciro Petrone al Grande Fratello potrebbe dunque chiudersi anzitempo; per l’attore napoletano, tuttavia, non si tratterebbe di una prima volta. C’è infatti un precedente: nel mondo dei reality Petrone partecipò a La Fattoria 4 nel 2009 (classificandosi quinto), mentre dieci anni più tardi prese parte a Temptation Island VIP fuggendo letteralmente dal villaggio dei fidanzati dopo pochi giorni.

Per l’attore di Gomorra si profila così un nuovo ritiro, ma nella casa del Grande Fratello c’è da scommettere che non imperversi la preoccupazione. Ciro Petrone è stato infatti uno dei volti più anonimi di questa edizione del reality: entrato al kick-off come volto "pulito" e poco visto in tv, lontano dal mondo degli influencer proprio come voluto dalla nuova linea di Pier Silvio Berlusconi, l’attore non è stato in grado di imporsi all’interno della casa, rimanendo sempre ai margini dell’azione e limitandosi a spettegolare sui compagni, senza partecipare attivamente alle dinamiche principali del Gf 2023.

Potrebbe interessarti anche