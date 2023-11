Fonte: Mediaset Infinity 1 /5 Beatrice e Giuseppe arrivano a una conclusione Beatrice e Giuseppe hanno un momento di riavvicinamento in cui lei gli confida di non volerci ricascare tornando insieme. Giuseppe le confida di essere ancora attratto da lei, ma Beatrice pensa che se ci riprovassero non funzionerebbe: "Sei più affettuoso a distanza" dice, poi afferma rassegnata: "Ci vogliamo più bene se stiamo lontani". Poi, un po' scherzando, lo rassicura dicendo che non lo nominerà più.

Fonte: Mediaset Infinity 2 /5 Fiordaliso consiglia a Bea di tagliare i ponti con Giuseppe Fiordaliso e Beatrice si confrontano su Giuseppe e sui comportamenti tenuti negli ultimi tempi. La cantante non può credere che il ragazzo abbia scritto la lettera senza un secondo fine. Se avesse davvero voluto esprimere i propri sentimenti a Beatrice l'avrebbe scritta sotto le coperte, non in Confessionale. Per questo Fiordaliso pensa che Giuseppe sia molto strategico, e che Bea dovrebbe tenere le distanze da lui.

Fonte: Mediaset Infinity 3 /5 Beatrice gela Mughini per il suo commento Lo scrittore, mentre si parla dei figli di Beatrice, fa una battuta: "Non deve essere stato facile, 13 anni con te tutti in una volta", dice all'attrice. Lei si arrabbia e replica: "Sono felicissimi i miei figli. Felici, solidi, liberi. Affettuosi. Non ti permettere mai più di dire una cosa del genere". Mughini si tira indietro dicendo: "Non lo dirò mai più". L'ultima volta che qualcuno ha osato parlare dei figli di Bea è quasi uscito, e si trattava del suo ex spasimante Giuseppe.

Fonte: Mediaset Infinity 4 /5 Mughini offende Angelica, e scusandosi peggiore le cose Mughini continua ad essere polemico e sconveniente nella casa. Durante la festa di Halloween ha commentato il ballo di Angelica dicendo: "Hai un futuro da zocc... Ma proprio grande così, eh". Ciro a quel punto ha cercato di sdrammatizzare allontanando il vino dal giornalista, ma Angelica ci è rimasta molto male, sfogandosi più tardi con Vittorio. Avendo capito di aver sbagliato, Mughini è andato a scusarsi con l'inquilina, peggiorando le cose dicendo che giudicava il suo ballo volgare, e poi: "Sicuramente è vero che la volgarità è nell'occhio di chi guarda, però devi tener conto di questo occhio, capisci?".