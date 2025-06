Pesci Piccoli 2, i The Jackal puntano sulla nostalgia tra citazioni e guest star imperdibili: preparate i fazzoletti Il 13 maggio è arrivata su Prime Video la seconda attesissima stagione con Ciro, Fabio, Fru e Aurora: scopriamo ospiti, guest star e omaggi nei nuovi episodi online

Il 13 giugno 2025 è arrivata la stagione 2 di Pesci Piccoli, la serie originale dei The Jackal distribuita da Prime Video. Un progetto che parte da una moltitudine di eventi di vita vissuta dai 4 protagonisti, Ciro Priello, Fabio Balsamo, Gianluca Fru e Aurora Leone, come ammesso dai diretti interessati anche alla conferenza stampa della serie. Un lavoro che, arrivato alla sua seconda stagione, vuole essere più ambizioso dal punto di vista stilistico e narrativo, e al tempo stesso profondo e personale. Ciò senza abbandonare il tono scanzonato e il citazionismo che hanno contraddistinto la stagione 1. Per questo, per la stagione 2 di Pesci Piccoli, i The Jackal hanno coinvolto una discreta sequela di personaggi noti e hanno fatto diverse citazioni, un oceano (è proprio il caso di dirlo) di citazioni. Vediamo quali.

Pesci Piccoli 2: i The Jackal tra citazionismo e… ossessioni

Già nella stagione 1 di Pesci Piccoli abbiamo avuto numerosi episodi "omaggio" ad altre opere. Per esempio la dedica a The Office dell’episodio 4, in cui nell’agenzia Three of Us arriva una troupe per girare un documentario. In questa stagione 2 il leitmotiv sarà il medesimo, ma ampliato. Già memorabile il quarto episodio, una puntata speciale ed emotiva in cui si celebra la Melevisione. Non a caso tra le guest star troviamo Danilo Bertazzi, il celeberrimo Tonio Cartonio del programma per bambini. Fru è un grande fan dello show e il team ha voluto omaggiare qualcosa con cui loro, ma anche molti spettatori, sono cresciuti. Una dedica fatta anche mediante i medesimi strumenti. L’episodio è stato infatti girato con le stesse telecamere e persino con effetti artigianali come la vaselina sulle lenti per creare le sfocature. "Abbiamo ricostruito il Fantabosco facendolo addirittura più grande dell’originale", ha raccontato il regista Francesco Ebbasta.

Molto divertente è anche il momento in cui Ciro recita Titanic a memoria. Come per la Melevisione, anche in questo caso la base è un ricordo di vita vera. "Quando ho saputo di una ragazza che lo aveva visto 70 volte al cinema, ho cominciato a riguardarlo in videocassetta finché non lo conoscevo a memoria", ha rivelato Ciro. "Come successe con le parodie di Gomorra, finalmente ho potuto esorcizzare questa fissazione" ha concluso.

Guest star in ogni dove anche per la stagione 2 di Pesci Piccoli

Similmente alla stagione 1, anche in queste nuove puntate gli ospiti saranno parte integrante del racconto. "Non cerchiamo marchettate. I personaggi devono funzionare a prescindere da chi li interpreta", ha chiarito Ebbasta. Ed è così che possiamo assistere a un Beppe Vessicchio influencer delle pulizie e a Stefano Nazzi (giornalista e voce del podcast Indagini) che fa la parodia di se stesso nel fittizio Segnali. "Le nostre guest star hanno grande autoironia, Si mettono in gioco davvero" ha chiosato Fru.

Ma non si vive solo di personaggi famosi, ed è per questo che anche per questa stagione 2 è stato riposta grandissima attenzione nella scrittura della sceneggiatura. "È una serie che non ti puoi permettere di guardare distrattamente. È piena di dettagli, di emozioni. E quando una sceneggiatura è buona, il 70% del lavoro è già fatto", ha concluso Ciro.

