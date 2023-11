Grande Fratello, ad Halloween Garibaldi tenta riavvicinamento, ma Beatrice è furiosa

La notte delle streghe e dei fantasmi è stata molto movimentata nella casa del Grande Fratello. Per i concorrenti è stata organizzata una festa a tema Halloween. I partecipanti hanno scelto maschere di personaggi paurosi e inquietanti, e per tutta la notte si sono susseguiti scherzi e situazioni ‘paurose’, tra risate e jump scares, soprattutto nella perfetta e desolata location del tugurio. Chi non si è divertito per niente a fine serata è stato però Giuseppe Garibaldi, reduce con le ossa rotte dall’ennesimo confronto-scontro con Beatrice Luzzi.

Ma che cosa è successo esattamente tra Giuseppe e Beatrice questa notte? Ecco tutte le news.

A prendere l’iniziativa e a tentare un riavvicinamento è stato il giovane calabrese. Approfittando dell’atmosfera di allegria della festa di Halloween deve aver sperato che Luzzi avesse abbassato la guardia perché, nel corso della serata, ha provato più volte di baciarla e di stringerla a sé. Tentativi di approccio che hanno visibilmente molto infastidito l’attrice, che ha reagito con freddezza ma anche con frasi piuttosto pesanti: "rischi di essere picchiato a sangue. Portatemelo via o lo picchio". E ancora, "Vattene dal tuo amico Alex", gli ha detto con rabbia, in riferimento a un altro concorrente con cui la Luzzi ha avuto un recente scontro, Alex Schwazer. E d’altronde l’attrice era ancora molto arrabbiata con Garibaldi dopo le pesanti frasi che il ragazzo aveva pronunciato in relazione al fatto che, per lei la cosa fondamentale sarebbe la strategia di gioco, più importante anche del pensiero dei figli a casa, il tutto detto in maniera ben più colorita. Frasi che hanno fatto comprensibilmente imbestialire l’attrice, che per il party di Halloween ha scelto la maschera della Regina di Cuori, quella della storia di Alice nel Paese delle Meraviglie che usa quasi come un intercalare la macabra espressione: "Tagliategli la testa!".

E la testa di Giuseppe Garibaldi è stata metaforicamente tagliata dopo la festa, quando i due sono rimasti soli a parlare in tugurio. L’attrice ha chiesto al ragazzo di scusarsi chiaramente con lei per le frasi pronunciate, ma lui si è difeso dicendo di averle già chiesto scusa e riconoscendo di essere stato "poco elegante". Un atteggiamento con la coda tra le gambe che però non è bastato a quietare la Luzzi, che a brutto muso ha detto al concorrente che era molto dispiaciuta che fosse uscita Valentina nell’ultima puntata del serale perché avrebbe voluto che uscisse lui, anche per pagare le frasi incriminate. "Hai lasciato andare una cosa preziosa che avevi tra le mani, sono solo perle ai porci", ha concluso, lasciando davvero poco spazio alla possibilità di un riavvicinamento anche futuro.

