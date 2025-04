Grande Fratello, Signorini sconvolto per la raccolta fondi dei fan per Zeudi: "Ma è vera 'sta roba?" I fan hanno organizzato una raccolta per compensare il mancato montepremi del Grande Fratello, ma il conduttore non ci sta, e fa sapere che non è d'accordo con la scelta.

Una notizia che ha lasciato molti a bocca aperta: durante il consueto collegamento telefonico con Grazia Sambruna, Alfonso Signorini ha scoperto dell’esistenza di una raccolta fondi organizzata dai fan di Zeudi Di Palma. L’obiettivo? Raggiungere la cifra di 50mila euro per "compensare" il montepremi che la concorrente non è riuscita a vincere al Grande Fratello.

GF: la reazione di Alfonso Signorini alal raccolta fondi

Il conduttore, appena informato, non ha nascosto il suo stupore e la sua perplessità. "Ma stai scherzando? Ma è vera ‘sta roba?", ha esclamato incredulo. Signorini ha poi voluto chiarire alcuni aspetti fondamentali della partecipazione al reality: "I concorrenti del reality percepiscono un cachet, Zeudi Di Palma ha già vinto il suo piccolo bottino come concorrente perché viene pagata, ha firmato un contratto e ha preso dei soldi per fare il Grande Fratello. Anche chi viene in studio. Hanno un cachet a puntata che viene regolarmente retribuito".

Il fandom di Zeudi: fanatismo o generosità?

Questa iniziativa ha diviso il pubblico. Da una parte, c’è chi ritiene che il gesto sia un modo per dimostrare vicinanza alla concorrente, dall’altra chi lo considera eccessivo. "Le raccolte fondi si fanno per ben altre cause che pagare una luna di miele a dei personaggi, questo è fanatismo", ha tuonato Signorini, riferendosi anche alla presunta iniziativa con cui i fan degli "Shailenzo" avrebbero finanziato un viaggio in Kenya per Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato.

Grande Fratello: una polemica destinata a far discutere

La raccolta fondi per Zeudi Di Palma ha riacceso il dibattito sulla natura e i limiti del sostegno dei fan ai personaggi televisivi. Mentre alcuni la vedono come una forma di affetto e riconoscenza, altri, come Alfonso Signorini, trovano assurdo che si raccolgano soldi per chi ha già avuto una retribuzione per la propria partecipazione al programma.

Ora resta da vedere se l’iniziativa proseguirà o se, dopo le parole del conduttore, i fan decideranno di destinare la loro generosità ad altre cause. Una cosa è certa: questa vicenda ha acceso un acceso confronto tra sostenitori e critici del fenomeno.

