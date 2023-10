Grande Fratello: Arnold eliminato, Heidi e Varrese più vicini Su Canale 5 le sorprese non finiscono mai: nuove coppie si sono formate, ma gli scontri sono sempre all'ordine del giorno, soprattutto tra Massimiliano e Bea

La decima puntata del Grande Fratello, il reality show condotto da Alfonso Signorini e in onda ogni lunedì e giovedì su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity, è incentrata tutta sull’amore. Finalmente i sentimenti sembrano avere la meglio su paure e pregiudizi, facendo sperare in un futuro per almeno due coppie: Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi e Heidi Baci e Massimiliano Varrese, i quali, dopo essersi confrontati a cuore aperto, sembrano pronti a conoscersi fino in fondo. Non solo sentimenti positivi: continua la rivalità tra Anita e Heidi e il conflitto tra Varrese e Beatrice. Ricordiamo che ad affiancare il conduttore, come sempre, c’è Cesara Buonamici, che ormai stiamo imparando ad apprezzare per consigli e riflessioni di un certo spessore. L’eliminato della serata è Arnold Cardaropoli, mentre tre donne finiscono in nomination (perché c’è carenza di uomini nel programma e quindi sono tutti immuni): stiamo parlando di Beatrice, Grecia Colmenares e Rosy Chin. Le preferite del pubblico (quindi immuni) invece sono Heidi, salvata dall’opinionista, Anita e Samira.

Top

Si apre uno spiraglio per Heidi Baci e Massimiliano Varrese. Dopo tanti rifiuti da parte della ragazza – indimenticabile il "non mi piace" definitivo di una settimana fa – i due si avvicinano molto, e nel salone, davanti a milioni di telespettatori, Heidi ammette di essersi spaventata per via della differenza di età e della situazione familiare dell’uomo e di essere pentita di aver allontanato in malo modo Massimiliano, che a sua volta confessa di aver capito che la vita deve essere vissuta ora, un insegnamento imparato dopo aver mancato una promessa importante che non si sente di raccontare in diretta, almeno per il momento. Parole belle e sincere vengono pronunciate da entrambi, lasciando ai fan la speranza di assistere a una possibile e memorabile storia d’amore, soprattutto quando a metà puntata l’attore le dice di aspettarlo nel caso in cui lei dovesse uscire dalla Casa. Continuando a parlare di sentimenti, il discorso sincero di Beatrice Luzzi nella Mystery Room colpisce tutti, così come il video in cui lei e Giuseppe Garibaldi si scambiano dolci parole ed effusioni sotto le coperte. L’attrice racconta cosa prova nei confronti dell’uomo, e lo fa con un’emozione talmente forte che si legge nei suoi occhi: "Anche i movimenti che facciamo, gli spazi che ci prendiamo, i tempi… È tutto molto naturale. Non abbiamo bisogno di dirci tante cose e fare tanti piani, non ci sono definizioni. È la magia che stiamo vivendo".

Molto significativo anche la difesa di Alfonso Signorini nei confronti di Beatrice e Giuseppe: la coppia viene definita "surreale" dagli inquilini, ma il conduttore non ci sta: "Surreale perché? Perché una signora come Beatrice Luzzi può aver ceduto all’emozione, al bene, alla passione nei confronti di un uomo molto più giovane di lei? Oggi può essere surreale una cosa del genere? E soprattutto, se tu Cesara mi citi Macron con la sua meravigliosa Brigitte, allora perché non citiamo i vari Briatore che perdono la testa per la ventenne di turno e nessuno dice niente? Allora quello non è surreale. Perché se il signore Massimiliano Varrese perde la testa per Heidi, che comunque ha quasi trent’anni meno di lui, non si scandalizza nessuno?". Fiordaliso poi chiarisce la sua posizione (e quella di tutti gli altri inquilini) al riguardo, sostenendo che tali commenti riguardano l’aspetto caratteriale: secondo loro, i due farebbero parte di mondi troppo differenti perché la relazione possa funzionare.

Tra i momenti migliori di questa sera citiamo le parole di Fiordaliso sull’amore della sua vita, Enzo Malepasso, l’autore di Non voglio mica la luna che "mi amava ma mi tradiva". "Quando si ama si passa sopra a tutto. Soffri ma continui ad amarlo. Ora sto bene, però quelle emozioni mi mancano. Ogni tanto ho un po’ la ‘camola’, un buco nel cuore, ma oramai a questa età cosa riempi?", dice. La cantante racconta un aneddoto molto triste relativo al periodo più buio dell’uomo, rivelando che vent’anni dopo essersi lasciati, quando scoprì che stava male, qualcuno le consigliò di non andare né trovarlo né al funerale perché c’era la moglie. Qualche tempo dopo arriva la verità: "Mi chiamò sua moglie dicendomi: ‘Lui ti stava aspettando’. Da quel momento ho deciso di non farmi mai più influenzare da quello che dicono gli altri e comportarmi solo secondo quello che mi dice la testa e il cuore. Se devo entrare in una casa e davanti ci sono dei leoni e mi dicono non entrare, io entro lo stesso."

Flop

Un grande flop lo diamo a Anita Olivieri, perché durante una discussione con Heidi in diretta mette in discussione il rapporto tra quest’ultima e Massimiliano Varrese. Per quale motivo gettare fango su un’altra persona? La gieffina crede che la commerciante si sia avvicinata all’attore perché Vittorio Menozzi non è interessato a lei, ma anche per il fatto di essere stata nominata per l’eliminazione di oggi. Ci pensa Max a chiarire ogni dubbio sulla questione, svelando di aver ripreso a parlare insieme prima della puntata di lunedì scorso e della nomination di Heidi. Ma l’attore dice anche un’altra cosa giusta: "Non è carino insinuare queste cose". È Beatrice la protagonista di un altro dei momenti peggiori della puntata che la vede nuovamente in lotta contro Massimiliano, una guerra che francamente adesso stufa non poco, anche visto che va avanti dalle prime puntate. Ma questo famoso "reset" c’è mai stato tra loro? Viene da chiederselo.

Tornando al peggio della serata, Signorini mostra un video in cui l’interprete di Vivere, ormai isolata da tutti (ancora?), si siede sul letto di Max mentre quest’ultimo sta parlando con Heidi e Ciro; un gesto risalente a lunedì scorso, dopo che in puntata lei gli aveva dato del "serpente". Bea sostiene di essersi seduta sul materasso per compiere un gesto di distensione nei suoi riguardi dato che erano ai ferri corti, ma lui ha vissuto l’azione come una mancanza di rispetto e segno di grande ipocrisia. D’altronde non mancano le occasioni per chiarire nella Casa più spiata d’Italia, ma provarci alle 2:00 di notte con un gesto che nemmeno ha tanto senso – meglio chiamarlo in disparte, no? – non è certo un’idea brillante, soprattutto quando l’uomo è già impegnato in altre conversazioni e l’offesa è ancora fresca. È normale immaginare che tutta questa voglia di parlare da parte di Varrese non ci fosse, però qualche parola in favore dell’attrice vogliamo comunque scriverla: essere più cortese nel chiederle di andarsene o nel dire e fare alte cose non guasterebbe, in particolare se si vuole mantenere un certo equilibrio nel Loft di Cinecittà.

Infine, possiamo considerare un mezzo flop il litigio tra Giuseppe Garibaldi e Samira Lui, perché il gieffino poteva benissimo evitare di dire, seppure scherzando, che la showgirl è gelosa di lui – la donna è fidanzata – solo perché lei ha provato a recuperare il rapporto (quindi lo cercava) in quanto lo percepiva distante a causa della relazione con Beatrice: Samira lo vedeva cambiato e i due non si parlavano più, quindi una certa preoccupazione poteva anche starci, forse la sua reazione era un po’ eccessiva, ma non tutti vivono le situazioni allo stesso modo ed è giusto rispettare ogni persona. Poi lei si sente dire che cerca attenzioni che prima rifiutava ed è gelosa, e a quel punto non ci vede più, diventa furiosa e ha pure ragione.

