Grande Fratello, Beatrice e Garibaldi insieme: Signorini difende la coppia Su Canale 5 la nuova coppia viene definita "surreale" dagli altri gieffini, ma il conduttore non le manda a dire e spezza una lancia in favore della Luzzi

Sono giorni difficili per Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi nella Casa del Grande Fratello. Oggi, giovedì 12 ottobre, su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity Alfonso Signorini dedica largo spazio alla love story nata tra i due gieffini che ormai vivono alla giornata un sentimento mal visto dai loro coinquilini. C’è chi parla di strategia, qualcun altro pensa che per Giuseppe sia un "gioco", mentre in molti si chiedono chi dei due sia più preso dall’altro. Questa sera il reality show punta a scoprire tutta la verità su questo flirt con video, dichiarazioni e confessioni.

Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi: è amore?

I disagi non mancano nella Casa più spiata d’Italia con gli inquilini pronti a fare osservazioni che disturbano non poco Beatrice Luzzi, considerata la persona che tra i due diretti interessati sembra la più innamorata nella coppia. L’attrice se la prende in particolare con Ciro Petrone che più volte ribadisce tale pensiero. "In realtà è una storia molto spontanea, naturale. Dire chi è più o meno preso mi sembra una cosa fuori luogo e poco elegante", dice la donna in diretta nel salone. Ciro ribatte: "Quando ho detto questa cosa pensavo di parlare in suo favore visto che comunque alcuni hanno dei dubbi su questa relazione. Così ho detto che secondo me è più presa lei rispetto a lui, ma è una mia opinione. Non penso che ci voglia un titolo per esprimere un’opinione qua dentro. Se se la prende per così poco…" Beatrice risponde a tono: "Non è che me la prendo, il problema è che divento sempre strumento di…", ma Ciro la interrompe: "Ma sei tu che vuoi diventarlo, perché potevi anche dire semplicemente ‘vabbè’, e invece tu hai continuato…".

Dallo studio interviene Cesara Buonamici: "Secondo me te la prendi troppo. Io in fondo non capisco il tuo atteggiamento su questo fronte. A parte il fatto che Giuseppe ha ammesso di essere più preso lui, a te che importa? Dopo un mese di Grande Fratello siete la prima coppia della stagione. Mi fate venire in mente il Presidente francese Macron con la sua Brigitte. Siete contenti, state bene. In fondo che importa chi è preso di più e chi meno? Ognuno dice quello che gli pare, no?". Beatrice si dice d’accordo con quanto dichiarato dall’opinionista, la quale poi rivolge la parola a Fiordaliso, che definisce la relazione surreale, dicendole che in questo caso si tratta di una coppia reale. La gieffina presa in causa risponde: "Cesara, ho usato il termine surreale perché è stato improvviso". A questo punto interviene il conduttore, ricordando che il trasporto e l’emozione non si possono programmare. L’opinionista conclude: "Le coppie nascono così, Fiordaliso".

Basta pregiudizi, siamo nel 2023

Ma Signorini non si arrende, vuole dire di più al suo pubblico e al tempo stesso saperne di più. Così prima sottolinea che in realtà la parola "surreale" viene usata spesso nei commenti degli inquilini quando parlano di questa coppia e poi chiede: "Surreale perché? Perché una signora come Beatrice Luzzi può aver ceduto all’emozione, al bene, alla passione nei confronti di un uomo molto più giovane di lei? Oggi può essere surreale una cosa del genere? E soprattutto, se tu Cesara mi citi Macron con la sua meravigliosa Brigitte, allora perché non citiamo i vari Briatore che perdono la testa per la ventenne di turno e nessuno dice niente? Allora quello non è surreale. Perché se il signore Massimiliano Varrese perde la testa per Heidi, che comunque ha quasi trent’anni meno di lui, non si scandalizza nessuno?". Fiordaliso chiarisce che i loro commenti non si riferiscono alla differenza di età tra loro, ma all’incompatibilità dei caratteri. Alfonso aggiunge che fuori dal Loft, ma anche al suo interno, si parla della coppia soprattutto per la differenza di età oppure perché lei a casa ha due figli che l’aspettano, e poi esclama: "E allora? Qual è il problema? Io preferisco prevenire, quindi a scanso di equivoci diciamo che questa storia, se fa parlare, lo farà per l’estemporaneità dei caratteri, per due mondi che sono così lontani, però lasciamo a casa i pregiudizi sull’età, sul fatto che lei ha due figli. Siamo nel 2023".

Beatrice lo ringrazia per averla difesa e poi viene invitata nella Mystery Room, dove Signorini le dice: "Intanto un premio al coraggio, quello di essere sempre sé stessi, perché questa è la cosa più bella", e poi le chiede cosa sente davvero nei confronti di Garibaldi. Lei, emozionata e un po’ imbarazzata dopo aver visto un video in cui i due si scambiano parole ed effusioni, spiega: "Non avrei mai immaginato di avere una storia qua dentro, soprattutto i primi giorni, quando ho visto l’età media delle persone. Poi non ero partita con questa idea. Una volta l’ho truccato per una festa e lì ho incominciato a guardarlo attentamente. Al di là dei bei lineamenti che ha, abbiamo avuto un momento di intimità più lungo del solito, anche perché ci eravamo visti poco a causa del Tugurio. Poi abbiamo avuto un lungo sguardo di intesa quando ero io nel Tugurio, e un’altra volta ebbi una giornata di grande crisi e il giorno stesso feci una bella chiacchierata con lui e mi sentii molto vicina alla sua persona. Anche i movimenti che facciamo, gli spazi che ci prendiamo, i tempi… È tutto molto naturale. Non abbiamo bisogno di dirci tante cose e fare tanti piani, non ci sono definizioni. È la magia che stiamo vivendo". Per quanto riguarda il suo bisogno di conferme, l’attrice ammette: "Io glielo chiedo perché non lo conosco, è un modo per capire come la pensa, perché non ne ho idea. Non mi aspetto nulla di più, per lui è già tantissimo. Io vengo da tanti anni di devozione ai figli, mi mancavano anche le minime attenzioni… Mi accontento di poco". Tocca a Cesara Buonamici commentare: "Giuseppe è giovane ma è profondo, e lo sta dimostrando. In qualche modo le ha lanciato una piccola ancora di salvezza, lei l’ha colta ed è nata un’intesa. Le coppie sono come sono, non come dovrebbero essere".

Dopo essersi raccontata nella Mystery Room, Beatrice torna in salone, dove viene abbracciata e baciata in primis da Fiordaliso. Tutti pensano che siano molto romantici e teneri. Che abbiano compreso quanto è vero e puro questo sentimento?

