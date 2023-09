Grande Fratello, anticipazioni terza puntata: nuovo televoto e sorpresa per Alex Schwazer Stasera su Canale 5 nuovo appuntamento con il reality condotto da Alfonso Signorini. Atteso un serio provvedimento nei confronti di Carlo Roma. Ecco cosa vedremo.

Torna stasera, ore 21:20 su Canale 5, il reality più seguito d’Italia. Siamo giunti alla terza puntata del Grande Fratello, e già sono iniziate le prime grane per Signorini. La puntata di venerdì scorso ha visto un vertiginoso calo nello share (1 milione di spettatori in meno), che dovrà essere arginato in tutti modi già da questa sera. Intanto proseguono le polemiche sui "finti Nip", come Giselda Torresan, Arnold Cardaropoli, in realtà già famosissimi sui social. Mentre una presunta bestemmia pronunciata da Carlo Roma potrebbe richiedere l’intervento del conduttore. Attesa infine una visita a sorpresa per il campione Alex Schwazer. Ecco tutte le anticipazioni.

Grande Fratello, le anticipazioni della terza puntata

Il Grande Fratello 8 torna stasera, con la terza puntata di questa "rivoluzionatissima" edizione. Dopo una seconda puntata in netto calo di ascolti, Alfonso Signorini deve già correre ai ripari. Il conduttore è stato anche criticato per la scelta del nuovo cast, dato che alcuni concorrenti non sarebbero affatto perfetti sconosciuti, ma personalità conosciutissime sui social (è il caso di Rosy Chin, Giselda Torresan, Arnold Cardaropoli).

Intanto, nella puntata di questa sera potrebbe arrivare un primo, pesante provvedimento. Carlo Roma, concorrente "Nip" appena entrato nella Casa, sarebbe stato ripreso dalle telecamere mentre si lascia scappare una bestemmia. Il video è già virale, e difficilmente Signorini potrà lasciar passare un comportamento del genere, data anche la nuova linea "anti-trash" imposta dai vertici Mediaset.

In questa terza puntata arriverà anche una sorpresa inaspettata per uno dei concorrenti. Nelle ultime ore si è infatti diffusa l’indiscrezione che Alex Schwazer riceverà una visita speciale, probabilmente da parte del suo allenatore, pronto a sostenere e spingere l’atleta verso il raggiungimento del suo traguardo finale.

Le nomination e il televoto

Venerdì scorso sono stati nominati quattro concorrenti: Giselda Torresan, Rosy Chin, Vittorio Menozzi e Grecia Colmenares. Stasera arriverà quindi il secondo televoto, e i telespettatori dovranno decidere quale dei nominati salvare. Il meno votato, di conseguenza, sarà a rischio eliminazione. I sondaggi del web danno per sfavorita la chef italocinese Rosy, forse a causa dei litigi avvenuti con Beatrice Luzzi. I giochi però sono ancora aperti.

Quando e dove vederlo

La terza puntata del Grande Fratello 8 andrà in onda stasera, lunedì 18 settembre 2023, a partire dalle 21:20 su Canale 5. Il programma sarà inoltre visibile in streaming su Mediaset Infinity e sul Canale 55 del digitale terrestre.

