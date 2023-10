Grande Fratello, le anticipazioni: cosa succede stasera, nomination, sondaggi e ultime news Alfonso Signorini conduce la 15esima puntata del reality show in prima serata su Canale 5: ben cinque nominati al televoto, arriva Perla Vatiero?

La nuova settimana del Grande Fratello 2023 si apre con la 15esima puntata in prima serata su Canale 5. Dopo il nulla di fatto di giovedì scorso (con Beatrice vincente contro Massimiliano Varrese nelle preferenze del pubblico) saranno ben cinque i nominati di oggi lunedì 30 ottobre 2023 nel reality condotto da Alfonso Signorini. Le nuove dinamiche all’interno della casa più spiata d’Italia, inoltre, hanno cambiato molte cose, ma a rimescolare completamente le carte potrebbe arrivare una nuova concorrente. Scopriamo tutte le anticipazioni di questo nuovo appuntamento del Gf, dalle ultime news fino ai sondaggi.

Grande Fratello, la puntata del 30 ottobre: cosa succede stasera

La 15esima puntata del Grande Fratello 2023 ripartirà, come detto, dal nulla di fatto di settimana scorsa, in cui non c’è stata nessuna eliminazione. Beatrice Luzzi ha vinto nettamente (66% delle preferenze) al televoto contro Massimiliano Varrese (34%), che è finito direttamente in nomination. L’attrice si è confermata ancora una volta la preferita del pubblico e, allo stesso tempo, la più temuta dagli altri gieffini nella casa di Cinecittà.

Le cose intorno a lei sono però cambiate e l’aria si è fatta (forse) meno pesante: proprio Massimiliano, in particolare, sembra aver inaugurato una tregua con Beatrice, collaborando e mettendosi a sua disposizione per creare una nuova atmosfera. C’è dunque da scommettere che la puntata di stasera del Grande Fratello ripartirà da questa inattesa complicità (ma non è escluso che Alfonso Signorini torni a parlare con l’ex ballerino dell’addio di Heidi Baci) e del rapporto tra Paolo e Letizia, sempre più vicini. Attenzione anche a una clip inedita di Alex Schwazer, in cui l’atleta avrebbe minacciato il ritiro.

A sconvolgere il tutto, però, potrebbe pensarci una nuova concorrente. Si fanno sempre più insistenti le voci che danno Perla Vatiero ormai prossima all’ingresso nella casa più spiata d’Italia. L’ex compagna di Mirko Brunetti potrebbe sbarcare al Gf già stasera, o forse giovedì sera, e verrebbe raggiunta da Greta Rossetti, ricreando così il triangolo amoroso protagonista dell’ultima edizione di Temptation Island.

Nomination e sondaggi

Il televoto vedrà ben cinque nominati: Massimiliano Varrese, Beatrice Luzzi, Giuseppe Garibaldi, Grecia Colmenares e Valentina Modini. Per quanto riguarda le nomination palesi, Fiordaliso, Jill e Vittorio hanno fatto il nome di Grecia, mentre Ciro ha nominato Beatrice, così come Anita e Rosy Chin. Schwazer ha puntato il dito contro Giuseppe Garibaldi.

I sondaggi sono ovviamente certi della salvezza di Beatrice Luzzi (data intorno al 46% delle preferenze), Grecia Colmenares avrebbe il 18%, Massimiliano Varrese il 16% e Giuseppe garibaldi il 10%, con Valentina Modini sempre più a rischio (sotto l’8% delle preferenze per ForumFree).

Quando e dove vederlo stasera in tv e streaming (lunedì 30 ottobre)

Il Grande Fratello 2023 va in onda stasera in tv su Canale 5. Appuntamento in prima serata a partire dalle 21:30. Streaming live e on demand disponibile, come sempre, sulla piattaforma Mediaset Infinity, tramite app o sito ufficiale.

