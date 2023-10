Il Grande Fratello svolta verso la soap, Greta e Perla concorrenti: addio rivoluzione Alfonso Signorini punta sui protagonisti di Temptation Island per risollevare il reality: lo scenario mette in discussione l’edizione “ripulita” di Pier Silvio

Il Grande Fratello è pronto ad accogliere due nuove concorrenti. Stando alle ultime indiscrezioni, infatti, non sarà solo Perla Vatiero a varcare l’iconica porta rossa ed entrare nella casa più spiata d’Italia. Alfonso Signorini e il suo team hanno deciso di puntare sul tutto per tutto e – come rivelato dall’esperta di gossip Deianira Marzano – si sarebbero assicurati anche la partecipazione di Greta Rossetti. Il triangolo amoroso dei protagonisti dell’ultima edizione di Temptation Island è dunque al completo (una delle due potrebbe arrivare già stasera) e, dopo tante discussioni, si ricreerebbe proprio nella casa del Grande Fratello con Mirko Brunetti. Un tentativo di risollevare il reality e i suoi tiepidi ascolti, certo, ma forse anche una sconfitta per la nuova linea editoriale "anti-trash" imposta da Pier Silvio Berlusconi, dal momento che l’edizione del cambiamento e dedicata alle storie di vita virerebbe nuovamente verso teatrini amorosi, tradimenti e triangoli. Analizziamo la situazione e scopriamo cosa succederà al programma.

Grande Fratello, dopo Perla Vatiero arriva anche Greta Rossetti

La scorsa settimana al Grande Fratello era attesa Perla Vatiero; l’ex compagna di Mirko Brunetti – a sua volta entrato nella casa più spiata d’Italia lo scorso 16 ottobre – si è invece limitata a scrivere una lettera piena di parole d’affetto nei confronti del gieffino (scatenando la reazione di Greta Rossetti). Non è però escluso che la giovane possa effettivamente arrivare al Gf, come lasciato intendere dalla diretta interessata su TikTok. Durante una live, infatti, Perla non ha voluto rispondere alle voci che la davano vicina al reality di Alfonso Signorini, restando vaga ("Me lo chiedete tutti, io non sulla. Lo dicono e scrivono ma non so niente… lo sanno gli altri e non lo so io"), ma è stata probabilmente tradita da una sua amica che rideva accanto a lei, lasciando intendere che l’ex volto di Temptation Island potrebbe sbarcare nel programma prossimamente.

Dopo Perla Vatiero, inoltre, il team del Grande Fratello avrebbe messo gli occhi su Greta Rossetti per completare il triangolo amoroso protagonista dell’ultima edizione di Temptation. Come rivelato da Deianira Marzano, infatti, Greta Rossetti potrebbe tornare (è stata ospite della 13esima puntata) nella trasmissione come concorrente. "Greta tanto che ha fatto entra nella casa del GF (…) Le notizie ci mettono poco ad arrivare, soprattutto se le dite a cani e porci" ha scritto l’esperta di gossip. Non è escluso che una delle due prossime concorrenti possa sbarca al Gf già stasera, raggiungendo Mirko Brunetti a Cinecittà.

La scelta del reality "contro" Pier Silvio Berlusconi

Se da un lato il Grande Fratello è chiaramente intenzionato a cavalcare il successo dell’ultima edizione di Temptation Island – con il programma di Filippo Bisciglia che ha registrato un successo clamoroso dopo un anno di assenza – dall’altro il doppio colpo Perla-Greta rischia di "sconfiggere" la nuova linea editoriale dettata da Pier Silvio Berlusconi. L’edizione anti-trash delle novità, del cambiamento e delle storie di vite potrebbe fare spazio a teatrini amorosi fatti di tradimenti e triangoli nel tentativo di risollevare gli ascolti sempre più tiepidi (dopo la crescita e il boom del 23 ottobre, infatti, il reality è tornato a viaggiare intorno al 18% di media di share).

Potrebbe interessarti anche