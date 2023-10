Heidi Baci a Verissimo: "Mai innamorata di Massimiliano, mi ha rovinato il Gf" Heidi fa un recap della sua esperienza al Grande fratello, soffermandosi sull'uscita e sul rapporto con Varrese, accusandolo di essere stato ossessivo con lei

Heidi Baci, ex concorrente del Grande fratello, uscita dalla trasmissione perché avrebbe turbato la sensibilità della madre, continua di fatti a presenziare in altre trasmissioni Mediaset. Poco coerente da parte sua? Forse sì. Passi infatti la scelta della giovane di inviare una lettera da far leggere al Grande fratello, in cui chiariva la situazione, dopo la bufera mediatica successiva alla sua uscita, ma probabilmente andare come ospite a Verissimo e tornare in diretta al Gf sono delle scelte che vanno un po’ contro la sua presa di posizione.

La sua uscita e le difficoltà familiari

Nonostante le dubbie motivazioni delle sue ultime ospitate televisive, Heidi si siede sulla poltrona del talk di Silvia Toffanin per chiacchierare con la conduttrice della sua esperienza nel reality, e viene fuori in ritratto di Massimiliano Varrese, suo flirt, molto poco lusinghiero. In merito al perché sia uscita, Baci chiarisce ancora una volta la sua versione, e parlando della madre dice: "L’ha turbata il fatto di vedermi piangere molto, in difficoltà, di non essere la solita Heidi che riesce a eludere situazioni difficili. Ho capito subito che c’era qualcosa che non andava negli occhi di mio padre. Era provato, mio padre non è un padre padrone. Non hanno capito che la scelta è stata mia, mio padre mi ha solo avvisato di questa situazione, ma che dentro di me già sapevo. Ma la scelta è stata mia, hanno associato la mia uscita a lui. Ma io sarei uscita lo stesso, anche se l’intervento di mio padre ha aiutato, perché sono uscita per mia mamma. Lei non stava bene, non potevo restare, sarebbe stato terribile. Stare nella casa con quella pressione e sapere che lei stava male, non potevo farlo".

Il rapporto con Varrese

In merito alla presunta scintilla scoppiata con l’attore, Heidi ha le idee chiare: "Io con lui volevo un rapporto civile, nulla di più. Mi sono sentita in colpa, quando ho pensato di mettere in pericolo la sua immagine, ma poi quell’interesse si è trasformato in un’ossessione. Non sono mai stata innamorata di lui, anche se sembrava. Ero incuriosita, volevo conoscerlo e avere complicità, ma il suo comportamento è diventato oppressivo. […] Mi ha rovinato il Grande fratello. Massimiliano è un’anima inquieta, ma io avrei dovuto tutelarmi di più. Lui ha avuto un atteggiamento forte in casa con me. Questa è stata la prima volta che mi è successo, perché in quella situazione dovevo avere a che fare con queste persone, mentre nella vita reale, al primo segnale di fastidio non vedi più quella persona". Poi Toffanin mostra una clip in cui Grecia sottolinea che Varrese talvolta infastidisse Heidi, e lei conferma: "Grecia non ha sbagliato a dirlo, più volte veniva a salutarmi e mi abbracciava. Però non volevo creare una situazione ingestibile per me, ho preferito evitare che si creasse un polverone o che Massimiliano passasse per qualcuno che non era, ma Grecia non ha sbagliato a dirlo. Ma quella notte di cui parlava Grecia, io ero nel dormiveglia, ero molto assonnata e lui mi ha abbracciato, voleva parlare e io ero infastidita. Grecia aveva il letto di fronte al mio e me l’ha detto il giorno dopo. L’ho rivelato anche a Fiordaliso, ma io in casa non me ne rendevo conto. Non avevo visto le scene di Massimiliano che tirava pugni e calci ai puff in giardino… Ho pianto molto, devo dire che quel pianto però era più per mia madre, perché non sapevo come stesse".

