Grande Fratello, le anticipazioni di stasera: news e sondaggi, ben 6 concorrenti a rischio Cosa succederà nella puntata di oggi del reality di Alfonso Signorini, in prima serata su Canale 5: le nomination dopo l’eliminazione di Samira

Dopo l’uscita di scena (tra le polemiche) di Samira Lui al Grande Fratello è già tempo di una nuova eliminazione. Nella puntata di oggi lunedì 23 ottobre 2023 in onda, come di consueto, in prima serata su Canale 5, è infatti previsto un altro addio al reality di Alfonso Signorini. Sono ben 6 i concorrenti a rischio, mentre all’interno della casa continuano a far discutere il ritiro di Heidi e i nuovi arrivi. Scopriamo cosa succederà questa sera al Grande Fratello, dalle anticipazioni alle ultime news fino alle nomination e i sondaggi.

Grande Fratello la puntata del 23 ottobre: cosa succederà

Nella casa più spiata d’Italia, come detto, continua a tenere banco la questione spinosa di Heidi Baci. L’ormai ex gieffina ha lasciato il reality settimana scorsa convinta dal padre, che l’ha spinta ad abbandonare il Grande Fratello per chiudere con Massimiliano Varrese. Proprio quest’ultimo è tornato sulla vicenda ("Non do tanto valore a quello che ha detto perché so che persona sono, sono parole pesanti e gratuite") e si è difeso una volta per tutte: "Non sono la persona che è stata descritta dopo questa apparizione del padre di Heidi".

Nella serata si parlerà probabilmente anche dell’addio più recente: quello di Samira Lui, eliminata a sorpresa dal televoto nella scorsa puntata. Giuseppe Garibaldi, in particolare, si è detto dispiaciuto per l’uscita di scena della "professoressa" de L’Eredità, per la quale provava qualcosa. Parole che hanno creato una spaccatura con Beatrice Luzzi, la quale si è scagliata anche contro Alex Schwazer con attacchi che potrebbero costarle un richiamo. Alfonso Signorini potrebbe poi decidere di tornare sulla relazione delle altri concorrenti con Samira, e in particolare di Beatrice, sotto accusa da parte di Angelica e Anita. E a proposito di quest’ultima Vittorio dovrà chiarire la sua posizione dopo essersi detto attratto dal suo corpo (ma dalla mente di Valentina).

Eliminazione in programma, ben 6 concorrenti a rischio: i sondaggi

Dopo l’addio di Samira Lui, anche la puntata di oggi del Grande Fratello sarà eliminatoria. Sono stati nominati ben 6 concorrenti Grecia Colmenares, Rosy Chin, Giselda Torresan, Vittorio Menozzi, Beatrice Luzzi e Valentina Modini. Uno/a di loro dovrà infatti lasciare il programma. I sondaggi al momento concordano nel dare Beatrice salva (quasi al 50%), mentre Vittorio e soprattutto Valentina e Rosy sarebbero a rischio, intorno al 5% per ForumFree e Reality House.

Quando e dove vederlo stasera in tv e streaming (lunedì 23 ottobre)

Il Grande Fratello 2023 va in onda stasera in tv su Canale 5. Appuntamento in prima serata a partire dalle 21:30. Streaming live e on demand disponibile, come sempre, sulla piattaforma Mediaset Infinity, tramite app o sito ufficiale.

