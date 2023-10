Fonte: Mediaset Infinity 1 /5 Giuseppe ammette l'amore per Samira Il giovane ammette ad Anita di essere stato sempre infatuato di Samira: "Non potevo dirle che ero innamorato di lei. Se lei diceva di mantenere le distanze… e se poi invece usciva? Io lo sapevo che lei non poteva ricambiare. Io lo sapevo. Avevo paura che dicendole le cose, per mantenere una sua figura si sarebbe allontanata". Anita lo rassicura dicendogli che Samira lo immaginava già, anche se non avrebbe potuto ricambiare.

Fonte: Mediaset Infinity 2 /5 Letizia si apre un po' verso Paolo Letizia Petris si confida con Anita Olivieri, le racconta dello sfogo che ha avuto durante la notte e del suo rapporto con Paolo Masella, infatuato di lei fin dall'inizio. La giovane ammette di trovarsi molto bene con lui, dicendo: "Paolo mi da tranquillità". Lei ha chiarito di essere già impegnata, ma forse questo è un primo segno di apertura verso l'amico.

Fonte: Mediaset Infinity 3 /5 Anita ha dei dubbi sulla sua relazione fuori dalla casa Anita nutre forti dubbi sul suo fidanzato, ma vorrebbe concedergli un'altra possibilità. Secondo la ragazza, il giovane non è mai stato in grado di dimostrarle il giusto affetto. Non amava tutto di lei, in più, spesso avvertiva un certo disagio nel frequentare la sua famiglia. Paolo è convinto che chi non dimostra affetto non ama. Anita ammette di essere a volte aggressiva con lui, e dice che deve semplicemente prendere atto del fatto che a lui di lei non interessa abbastanza. Secondo Mirko la giovane ha idealizzato il suo rapporto.

Fonte: Mediaset Infinity 4 /5 Litigio tra Ciro e Vittorio Ciro Petrone mostra il suo risentimento verso Vittorio Menozzi che, non essendo riuscito a riposarsi a causa di Ciro, si è lamentato con altri concorrenti senza parlarne direttamente con lui. Ciro, molto infastidito, ha detto più volte al coinquilino che avrebbe dovuto parlarne prima con lui, perché è venuto a saperlo solo da Paolo. Vittorio dice che non era il caso di discutere di cose del genere, e che non si è realmente lamentano con nessuno, ma i due non sono riusciti ad arrivare ad un punto d'incontro.