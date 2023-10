Grande Fratello, anticipazioni ottava puntata: possibile provvedimento per Alex Schwazer Questa sera, giovedì 5 ottobre, nuovo appuntamento con il reality di Signorini. Atteso un richiamo per il marciatore. Il televoto deciderà a chi dare l’immunità. Ecco i dettagli.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

Eccoci di nuovo. Il Grande Fratello 2023 ritorna stasera, giovedì 5 ottobre 2023, alle 21:20 su Canale 5. Siamo giunti all’ottava puntata di questa nuova edizione del reality, con Alfonso Signorini alla conduzione, Cesara Buonamici nel ruolo di opinionista, e Rebecca Staffelli come inviata social. La temperatura, all’interno della Casa più spiata d’Italia, è sempre più alta. Continuano infatti le tensioni tra Massimiliano Varrese e Heidi Baci, con scontri e dibattiti anche tra gli altri inquilini. Nel frattempo, il campione Alex Schwazer ha alzato un po’ troppo i toni con Grecia Colmenares, e stasera potrebbe incorrere in un provvedimento. Altri otto concorrenti sono finiti in nomination questa settimana: il televoto di oggi deciderà chi riceverà l’immunità. Ecco tutte le anticipazioni.

Grande Fratello, le anticipazioni dell’ottava puntata

Il Grande Fratello 2023 torna stasera alle ore 21:20 su Canale 5. Siamo ormai all’ottava puntata di questa edizione, e i giochi si fanno sempre più interessanti. Alfonso Signorini, in crisi per il netto calo di ascolti fin qui registrato, le sta provando davvero tutte per "scuotere" un po’ gli animi all’interno della Casa. Perché la formula Vip-Nip fatica a decollare, colpa anche della censura sul "trash" imposta dai vertici di Mediaset.

Gli animi di alcuni concorrenti, però, continuano ad essere tesi. Prosegue infatti la "telenovela" Massimiliano Varrese-Heidi Baci, che ormai è arrivata a coinvolgere un po’ tutti i coinquilini del GF. Tanti i momenti di scontro e dibattito sulla questione, anche se niente di irreparabile è ancora successo. E a proposito di scontri, Alex Schwazer ha decisamente perso le staffe durante un confronto con Grecia Colmenares. Il marciatore ha urlato in faccia all’attrice, puntandole il dito contro e intimandole di stare zitta.

Il pubblico a casa e i social si sono subito affrettati a condannare il comportamento dell’atleta. E stasera il Grande Fratello potrebbe decidere di richiamare o sanzionare Alex con un provvedimento.

Le nomination e l’immunità

Stasera arriverà anche l’esito di un nuovo televoto. Sono otto i concorrenti attualmente in nomination: Beatrice Luzzi, Alex Schwazer, Arnold, Giselda, Letizia, Valentina, Vittorio e Lorenzo. E il pubblico da casa sarà chiamato a decidere chi tra i nominati riceverà l’immunità, sottraendosi così al rischio della prossima eliminazione.

Quando e dove vedere la puntata

L’ottava puntata del Grande Fratello andrà in onda questa sera, giovedì 5 ottobre 2023, a partire dalle 21:20 su Canale 5. L’episodio sarà anche visibile in streaming sulla piattaforma di Mediaset Infinity e sul Canale 55 del digitale terrestre.

Potrebbe interessarti anche