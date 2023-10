Fonte: Mediaset Infinity 1 /6 Grecia dà consigli a Heidi Grecia cerca di spiegare qualcosa sulle relazioni a Heidi: "Stare con un uomo lo si fa per stare bene. Non è necessario fare tutto subito. Se lui ti piace è bene che tu glielo dica, se non ti piace e questo è quello che senti davvero, lui deve capirlo. Devi fare quello che vuoi davvero, non quello che gli altri vogliono che tu faccia".

Fonte: Mediaset Infinity 2 /6 Massimiliano ed Heidi affrontano le questioni irrisolte Massimiliano ha chiesto un nuovo confronto in privato a Heidi, dicendole che deve smetterla di sollevare muri. Heidi è convinta di non star mettendo nessun limite e pensa di essere stata abbastanza chiara su quello che prova per lui, spiegando che non può prendersi una responsabilità di questo tipo con lui.

Fonte: Mediaset Infinity 3 /6 I concorrenti si confrontano su Massimiliano In giardino, in seguito alla conversazione tra Massimiliano Varrese e Heidi Baci, i concorrenti esprimono il loro parere riguardo la situazione. Grecia è convinta che lui sia particolarmente triste. Gli altri le dicono che non dovrebbe mettersi in mezzo alla situazione, perché è normale che Massimiliano sia triste e deve lasciarlo stare. Lei non è d'accordo e vorrebbe intercedere.

Fonte: Mediaset Infinity 4 /6 Giuseppe si fa emozionare dalla musica e dai ricordi La serata nella casa del Grande fratello si conclude con delle canzoni che riportano alla mente dei ricordi che fanno emozionare Giuseppe Garibaldi, che comincia a piangere pensando a quanto gli manchi casa e le persone della sua vita. Samira Lui e Rosy Chin cercano però di consolarlo. Mentre Grecia spende delle buone parole per lui.

Fonte: Mediaset Infinity 5 /6 Fiordaliso parla male di Grecia Un gioco mette in difficoltà i concorrenti, soprattutto Fiordaliso, che descrive Grecia come troppo attaccata al pubblico. Infatti alcuni pensano invece che l'attenzione di Grecia per i sentimenti di Massimiliano, troppo triste per Heidi, dipenda dal fatto che lei faccia le cose per ottenere il favore del pubblico.