Grande Fratello, Anita Olivieri spara a zero su Giuseppe. Ma i fan lo difendono La gieffina ha rivelato che Garibaldi avrebbe una vera ossessione per Samira Lui. Ma il popolo social non ha gradito le sue parole, ritenendole un po’ troppo sopra le righe.

Nuove tensioni al Grande Fratello. Ieri gli inquilini della Casa hanno organizzato la solita festa a tema del sabato sera, e tutto sembrava procedere per il meglio. Peccato che al termine del party, quando i gieffini si sono spostati in giardino a chiacchierare, Anita Olivieri abbia iniziato a sparlare del malcapitato Giuseppe. Secondo lei, Garibaldi sarebbe letteralmente ossessionato da Samira Lui, tanto da seguirla anche quando va al bagno. Ai fan però le parole di Anita non sono piaciute. Ecco cos’è successo.

Anita attacca Giuseppe, i fan non ci stanno

Dopo la classica festa del sabato sera, gli inquilini del Grande Fratello si sono spostati in giardino per confrontarsi sulla settimana appena trascorsa. Al momento i gieffini sono divisi tra chi sta in casa e chi è rinchiuso nel tugurio, e non è facile rimanere aggiornati su tutti gli avvenimenti. Così Angelica Baraldi, incuriosita, ha chiesto a Samira e ad Anita quale fosse la situazione nella Casa. E la risposta della Olivieri non si è fatta attendere.

"No tu non hai idea, Garibaldi è ossessionato da lei", ha rivelato Anita, facendo riferimento all’amica Samira Lui. "La seguirebbe anche in bagno", ha proseguito, "ad esempio, facciamo dei giochi per cui lei sparisce per qualche minuto e a lui parte il neurone, non sa dove cercarla, guarda anche sotto al tavolo". Certo, non è un segreto che Giuseppe abbia un debole per Samira, ma le parole di Anita sono apparse un po’ sopra le righe. E infatti la stessa Samira è intervenuta nella conversazione per precisare: "Sì, va be, adesso non a questi livelli, dai".

E anche i fan della trasmissione sono rimasti perplessi dopo le affermazioni di Anita. In moltissimi hanno espresso il proprio parere su Twitter, con commenti piuttosto piccati. "Io proprio non capisco il motivo per cui Anita debba sputare veleno su tutti", ha scritto un utente social. E ancora, "non capisco perché debba far passare per ossessione una semplice simpatia che, tra l’altro, si limita all’amicizia, dato che Samira è fidanzatissima". E qualcun altro ha poi spezzato una lancia in favore di Giuseppe: "Comunque, non si può più fare niente nemmeno per scherzare, per fortuna, invece, che c’è Garibaldi che almeno fa divertire". Meglio riderci sopra, allora.

