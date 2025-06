True Detective, Matthew McConaughey torna alle origini: la reunion che fa sognare i fan della serie Il duo di attore e sceneggiatore torna a lavorare assieme a distanza di anni per un nuovo prodotto investigativo: nell'attesa ecco dove rivedere in streaming True Detective

Fonte: HBO

La notizia che farà senza dubbio impazzire tutti i fan delle serie crime. Matthew McConaughey è in trattativa per una storica reunion con Nic Pizzolatto, sceneggiatore del capolavoro investigativo di HBO True Detective. Ciò seguirebbe l’accordo siglato da Skydance per l’acquisizione dei diritti per l’adattamento dei romanzi hard boiled con protagonista Mike Hammer. Se McConaughey dovesse accettare, sarà proprio lui a vestire i panni dell’investigatore. Nell’attesa, scopriamo anche dov’è possibile recuperare in streaming gli episodi di True Detective.

True Detective, la reunion inattesa: Matthew McConaughey torna alle origini

Il successo letterario dei romanzi di Mike Hammer, scritti da Mickey Spillane, ha avuto inizio nel 1947, quando è stato pubblicato Ti ucciderò (in originale I, the Jury). In esso ci viene presentato Hammer, investigatore privato senza regole e dai modi spesso violenti che opera a New York. L’uomo è diventato in fretta l’archetipo del detective della narrativa hard-boiled, caratterizzato da una propria stretta morale che lo vede come giudice, giuria e boia.

A differenza di detective che si affidano di più all’ingegno, Hammer conta in particolar modo sui propri pugni e sulla fidata calibro 45 soprannominata "Betsy". Le sue avventure vedono spesso il coinvolgimento di bellissime ma altrettanto pericolose donne e si svolgono nei bassifondi urbani. La violenza molto esplicita, la rappresentazione senza veli del sesso e un certo senso di misoginia per come venivano trattati i personaggi femminili, all’inizio ha portato numerose critiche ai romanzi.

Dove vedere in streaming True Detective

Se volete ingannare l’attesa per il prossimo lavoro della coppia McConaughey-Pizzolatto, il nostro invito è ovviamente quello di recuperare in streaming True Detective. È vero che l’attore nativo del Texas compare solo nella prima stagione, ma la serie merita assolutamente una visione. O un rewatch, in caso sia passato del tempo dall’ultima volta. Essendo una serie originale HBO, per recuperarla dovrete dotarvi di un abbonamento a Sky o a Now Tv. In alternativa è reperibile su Prime Video a noleggio.

