Grande Fratello, sondaggi televoto: tra Iago e Shaila c’è una sorpresa. Chi viene eliminato stasera La 34esima diretta stagionale del reality show di Alfonso Signorini su Canale 5 sancirà una nuova eliminazione: le nomination, chi si salva e chi è a rischio

Nuova settimana e nuova eliminazione al Grande Fratello. Il reality show di Alfonso Signorini si avvicina a spron battuto verso la finalissima che andrà in scena (presumibilmente) tra fine marzo e inizio aprile e per i coinquilini è di nuovo tempo di televoto. Oggi lunedì 24 febbraio 2025, infatti, andrà in scena la 34esima diretta stagionale, durante la quale il pubblico decreterà il nome del prossimo concorrente a dover lasciare la casa più spiata d’Italia. Chi è rischio? Appuntamento, come sempre, in prima serata su Canale 5. Scopriamo tutti i numeri dei sondaggi e analizziamo la situazione nella casa.

Grande Fratello 18, le nomination: chi rischia

Dopo l’eliminazione di Maxime Mbanda (che ha scatenato reazioni contrastanti tra i conquilini) e, soprattutto, quella polemica di Alfonso D’Apice della scorsa settimana, al Grande Fratello il pubblico tornerà a esprimersi per un nuovo round del televoto che potrebbe essere decisivo. In nomination ci sono infatti alcuni dei protagonisti di questa 18esima edizione del reality, che rischia così di perdere uno dei volti di punta. Cosa succederà?

In nomination ci sono 5 concorrenti: Chiara Cainelli, Iago García, Luca Giglioli, Mattia Fumagalli e Shaila Gatta. Chiara è stata nominata da Mattia, Amanda e Iago, che a sua volta è stato nominato dalla gieffina e da Jessica. Giglio – dopo avere allarmato alcuni compagni d’avventura per la sua ‘passione’ dello spegnersi le sigarette sulle braccia – è stato invece nominato da Stefania e da Helena, mentre Shaila è stata mandata in nomination da Federico e dal solito Javier.

I sondaggi: chi si salva e chi viene eliminato

La 34esima diretta stagionale del Grande Fratello in onda oggi lunedì 24 febbraio 2025, dunque, sancirà una nuova eliminazione. Il televoto di stasera sarà infatti eliminatorio: il pubblico sarà chiamato a votare il proprio gieffino preferito e il concorrente meno votato sarà eliminato e dovrà lasciare la casa più spiata d’Italia. Stando ai nostri sondaggi (QUI per votare), al momento, Iago García è il grande favorito con addirittura più della metà (55%) delle preferenze del pubblico. Segue, un po’ a sorpresa, Mattia Fumagalli, che nonostante sia (letteralmente) l’ultimo arrivato nella casa raccoglierebbe il 19% dei voti, meglio di Shaila Gatta (13%). A rischio invece Luca Giglioli (7%) e Chiara Cainelli, che chiude le proiezioni con il 5%. Questa la situazione attuale:

Iago García 55%

Mattia Fumagalli 19%

Shaila Gatta 13%

Luca Giglioli 7%

Chiara Cainelli 5%

