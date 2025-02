Grande Fratello, Stefania Orlando abbandona la Casa: l'annuncio social La concorrente veterana ha dovuto lasciare il reality per motivi personali non meglio specificati.

Stefania Orlando abbandona la Casa del Grande Fratello 18. Niente panico però, pare che sia una decisione momentanea, legata a delle questioni familiari non meglio specificate. L’annuncio della sua uscita, arrivato a ciel sereno pochi minuti fa, è stato dato dalla produzione del reality, direttamente con un post sui canali social della trasmissione. "Stefania Orlando, per motivi personali, lascia momentaneamente la Casa di Grande Fratello" queste le poche righe con cui è stata comunicata la notizia inaspettata. Quali siano questi motivi personali non è chiaro, ma speriamo di rivedere presto la showgirl nel loft e che non sia successo qualcosa di grave.

Stefania Orlando abbandona momentaneamente il GF: "Speriamo niente di grave"

La veterana Stefania Orlando, già al GF nel 2020, ha abbandonato momentaneamente il reality per dei ‘motivi personali’. La sua uscita dalla Casa ha ovviamente colto alla sprovvista tutti i fan e il pubblico del programma: fino a ieri sera, infatti, la concorrente era serena in mezzo ai suoi coinquilini, e con loro ha affrontato la 34esima diretta. Nulla ha fatto intuire che da lì a poche ore sarebbe dovuta uscire dal loft in fretta e furia. Questa decisione ha lasciato di stucco molto telespettatori, che sui social si sono detti preoccupati per la situazione: "Speriamo non sia niente per i genitori anziani..", "Speriamo che non ci siano problemi con i suoi", "Spero niente di grave e per lei spero non rientri a prescindere… ". Qualcuno, invece, ha ipotizzato che Stefania Orlando sia uscita per dei controlli medici di routine, e di cui pare avesse anche parlato nei giorni scorsi: "Doveva fare degli esami, l’aveva detto i giorni scorsi". Altri, infine, ipercritici verso il programma si augurano che non torni: "Le persone per bene dovrebbero tutti lasciare questo programma pieno di maleducati, psicopatici e bulli", "Brava amore esci tanto non ce lo vediamo più quindi tranquilla", "Stefi non rientrare, è tutto una ca**ta pazzesca!", "Stefania ti consiglio di abbandonarla definitivamente tanto oramai gente di classe come te è sprecata in mezzo a gente volgare e cattiva per giunta anche arrogante e presuntuosa". Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

