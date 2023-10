Giulia Stabile e l’ascesa in tv: rivelazioni su Tu Si Que Vales (e sull’ansia) L'ex vincitrice di Amici sta vivendo un momento televisivo strabiliante e ha voluto raccontare, in un’intervista recente, gioie ma anche dolori della sua carriera.

Da ballerina a protagonista femminile di Tu Sì Que Vales, la carriera di Giulia Stabile prosegue a gonfie vele. La giovane artista sta dimostrando giorno dopo giorno tutto il suo talento. Ecco le sue ultime dichiarazioni riguardo al suo percorso lavorativo ma anche sulla questione ansia che è da sempre uno dei suoi maggiori crucci.

Il percorso di Giulia Stabile, da Amici ad oggi

Dopo la vittoria ad Amici nel 2020, per Giulia Stabile si sono aperte le porte del mondo dello spettacolo. Oltre a proseguire gli studi di danza, infatti, ora è uno dei volti di punta di Canale 5. A Tu Sì Que Vales ritroviamo il suo sorriso contagioso insieme ai compagni di viaggio Sakara e Castrogiovanni.

I divertenti sketch dei tre co-conduttori hanno conquistato il pubblico e questa edizione la vede sola e non più al fianco di Belen come nelle precedenti occasioni.

"Con loro c’è un’intesa meravigliosa, una sintonia che traspare anche sul piccolo schermo", ha dichiarato la ballerina. Proprio il contest di Maria De Filippi è ormai diventata la sua comfort zone televisiva, dove può esprimere al meglio la sua energia e simpatia, catturando oltretutto sempre più coinvolgimento da parte dei fan.

La danza, però, resta la sua prima passione. Come rivela Giulia, la disciplina è fondamentale per chi pratica quest’arte: "Alle critiche degli insegnanti bisogna sapersi mettere in discussione senza mai rispondere". Un concetto appreso proprio grazie ai preziosi insegnamenti di Maria, ormai una guida.

Ad Amici ricopre il ruolo di professionista già dall’edizione successiva alla vincita. Grazie all’esperienza maturata, riesce a tramandare i suoi valori anche agli allievi. "Quest’anno senza limitazioni è bellissimo poterli seguire da vicino", spiega.

Progetti futuri della conduttrice di Tu Sì Que Vales

Riguardo ai suoi progetti futuri, Giulia sogna di rimanere con i piedi per terra: "Vorrei essere fiera di me fra dieci anni, continuando ad avere intorno le persone a cui tengo".

Intanto prosegue con tenacia la sua carriera, dimostrando grande talento unito a umiltà e voglia di mettersi sempre in gioco.

Carismatica, solare e determinata, Giulia Stabile è ormai una garanzia di successo per Mediaset. Con il suo costante impegno sta crescendo esponenzialmente, segno che la gavetta è spesso fondamentale per costruire percorsi luminosi e duraturi.

Giulia Stabile si racconta a TV sorrisi e canzoni

Intervistata da Tv Sorrisi e Canzoni, la ballerina Giulia Stabile ha parlato delle sue numerose esperienze televisive dopo la vittoria ad Amici. A Tu Si Que Vales apprezza soprattutto le reazioni dei giudici e del pubblico durante le esibizioni. Mentre trova più difficile gestire le incomprensioni tra concorrenti e giuria.

Riguardo ad Amici ha sottolineato, come menzionato poc’anzi, che quest’anno, senza limitazioni Covid, è possibile seguire gli allievi più da vicino nella danza. Materia che richiede grande disciplina e contatto fisico e questo le ha donato una carica incredibile e voglia di lottare per migliorarsi sempre più.

Le rivelazioni della ballerina di Amici sull’ansia

Giulia ha poi spiegato di sentirsi molto ansiosa. Per questo ricorda sempre agli allievi che dagli errori si impara. Lei stessa balla fino a 12 ore al giorno tra diversi stili. Giulia Stabile ha poi rivelato di essere consapevole di aver ancora tanto da imparare e non ha paura di mettersi in gioco e fare sacrifici.

La ballerina si è raccontata tra sfide, paure e obiettivi futuri nelle sue diverse attività televisive. Il pubblico si è affezionato alla dolce ma estremamente professionale Giulia e segue con interesse il suo cammino professionale.

