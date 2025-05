Giulia Stabile babysitter per Belen, l'amicizia e la storia Instagram che la incastra: "Mi è venuta a trovare" L'ex vincitrice di Amici accolta in casa di Belen. Tra sorrisi e battute, le ex colleghe si godono un pomeriggio tranquillo con la piccola Luna Marì.

Giulia Stabile continua a far parlare di sé, dentro e fuori il piccolo schermo. Dopo aver conquistato il pubblico con la sua simpatia e il talento travolgente ad Amici, la giovane ballerina romana sembra essersi ormai ritagliata uno spazio tutto suo anche nella vita privata di molti personaggi dello spettacolo. L’ultima dimostrazione? Le immagini condivise da Belen Rodriguez sui social, in cui Giulia è immortalata in un momento di gioco e tenerezza con la sua bambina, Luna Marì. Un pomeriggio di risate e semplicità, come se fossero due amiche di lunga data.

Giulia Stabile e Belen Rodriguez: di nuovo insieme dopo Tu si que vales

Era il 2021 quando Giulia, reduce dalla vittoria ad Amici, veniva accolta nella squadra di Tu si que vales. Al suo fianco, tra gli altri, proprio Belen. Tra loro, il feeling fu evidente. Belen, con un modo di fare quasi da sorella maggiore diede subito il benvenuto alla giovane collega. La chimica tra le due continuò serena, tanto che condussero insieme due edizioni dello show, regalandoci numerosi momenti di complicità. Poi, nel 2023, Belen lasciò il programma. Giulia restò, sempre più a suo agio nel ruolo che si era costruita negli anni. Ma il distacco televisivo non ha mai intaccato il loro rapporto, a quanto pare.

Nelle ultime ore, Belen ha pubblicato alcune storie Instagram in cui si vede Giulia ridere e giocare con Luna Marì. Sedute a terra, con un pupazzo tra le mani, le due sembrano intente a giocare serenamente. "Sembrano due bambine", commenta la Rodriguez riprendendole con il cellulare. Giulia sembra proprio essere una di famiglia in casa Rodriguez, stando alle immagini.

Un’amicizia solida e un momento complicato per Belen

Questo pezzo di vita quotidiana arriva in un momento non proprio semplicissimo per Belen, tra voci su litigi familiari e un ritorno di fiamma chiacchieratissimo con Angelo Edoardo Galvano, la presenza di Giulia potrebbe essere più che mai preziosa. In un mondo dello spettacolo spesso segnato da rivalità, invidie e rapporti di facciata, non è scontato vedere un legame sincero, ma in questo la ballerina sembra essere brava. Giulia Stabile ha costruito intorno a sé una rete di affetto autentico: da Maria De Filippi, che l’ha voluta subito nel cast fisso di Amici e a Tu si que vales, a volti come Sabrina Ferilli o Silvia Toffanin, fino a Belen, che ormai la tratta come una di casa. E tra chi la chiama "Raccomandata" e chi la considera la "Favorita" della De Filippi, Giulia va avanti per la sua strada, cercando di costruirsi il suo percorso nello spettacolo e non solo.

