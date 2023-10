Maria De Filippi stakanovista: già gira C'è posta per te (con amici e "turchi") Con il successo di UeD e Amici e il dominio del sabato con Tú sí que vales, la regina degli ascolti di Canale 5 è già al lavoro con le registrazioni dello show

Maria De Filippi stakanovista. La regina degli ascolti di Canale 5 e padrona di casa Fascino non fa in tempo a godersi il successo di Uomini e Donne e Amici (che continuano a trionfare nel pomeriggio degli ascolti) e il dominio del sabato sera di Tú sí que vales (addirittura oltre il 30% di share lo scorso 30 settembre) che è già al lavoro per il suo prossimo impegno: il ritorno di C’è posta per te. Il people show più longevo della storia della tv italiana spegnerà 27 candeline con la prossima edizione, che andrà in onda a inizio 2024, ma la conduttrice ha già inaugurato la stagione con le prime registrazioni del programma che si sono tenute presso gli studi Elios di Roma nella giornata di ieri. Tra gli ospiti delle prime puntate di C’è posta per te ci saranno dei nomi amatissimi, sia del panorama italiano che internazionale. Scopriamo di chi si tratta e tutti i dettagli.

C’è posta per te, le prime anticipazioni

La 27esima edizione di C’è posta per te sbarcherà in prima serata su Canale 5 il prossimo anno, ma come detto, i lavori sono già in corso. A pochi mesi dall’atteso ritorno del people show (che tornerà in onda a gennaio 2024) sono infatti già iniziate le registrazioni delle prime puntate negli studi Elios di Roma. Al comando, come sempre, la padrona di casa Maria De Filippi, che ha deciso di puntare su degli ospiti dai nomi altisonanti per la prossima stagione di C’è posta per te.

Come svelato da alcune "talpe" della pagina social Amici News e riportato da SuperGuidaTV, infatti, tra i vip che hanno preso parte alle prime registrazioni del programma di Maria De Filippi ci sarebbero due nomi italiani importanti come Sabrina Ferilli e Paolo Bonolis, ma anche ospiti internazionali come il cast di Terra Amara. In particolare, sarebbero pronti a sbarcare in studio tre volti della soap di successo di Canale 5, tra cui Melike Ipek Yalova e Uğur Güneş, vale a dire gli attori che interpretano rispettivamente Müjgan e Demir nella amatissima serie turca.

Maria De Filippi ha dunque deciso di puntare sull’usato sicuro, con personaggi sempre chiacchieratissimi in Italia come Sabrina Ferilli (già arruolata per Tú sí que vales) e Paolo Bonolis (soprattutto dopo la separazione con Sonia Bruganelli), ma anche su volti internazionali, regalando una sorpresa a tutti i fan di Terra Amara, soap dal successo diventato vero e proprio fenomeno su Canale 5. Il cast della serie aveva infatti già fatto un’ospitata da Silvia Toffanin a Verissimo, attirando le attenzioni (e gli ascolti) dei fan.

Sulla scia del successo dei suoi programmi Fascino Uomini e Donne, Amici e Tú sí que vales, ra nomi altisonanti italiani e internazionali, bellissime sorprese e soprattutto nuove storie emozionanti, dunque, la stakanovista e regina degli ascolti di Canale 5 Maria De Filippi è pronta a prendersi la prima serata anche con C’è posta per te il prossimo gennaio.

