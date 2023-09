Giulia Salemi, delusione post Grande Fratello: retroscena e commento gelido L’ex opinionista social a quanto pare non ha digerito ancora la mancata conferma nel team del reality: ecco la sua reazione a una domanda sulla nuova edizione

Da Canale 5 a Rai 1, dal Grande Fratello a La Vita in Diretta. Giulia Salemi sta vivendo un periodo di profondo rinnovamento professionale dopo l’addio inatteso al reality di casa Mediaset, dove lo scorso anno fu opinionista social alle dipendenze di Signorini.

Quel ruolo le sembrava cucito addosso, considerato l’ottimo feeling con il conduttore e il grande seguito social dell’influencer italo-persiana, abilissima a catalizzare vagonate di fan sugli hashtag ufficiali durante le dirette serali del reality. Poi però è arrivata la doccia fredda della mancata conferma, causata dal repentino cambio di linea editoriale imposto al programma da Pier Silvio Berlusconi, che ha deciso di imporre a Signorini e agli autori una linea meno frivola. Uno smacco non ancora digerito dalla Salemi, che a quanto pare continua a provare un certo disappunto per la scelta di chi non l’ha più voluta nella trasmissione che l’ha resa celebre.

Giulia Salemi e il silenzio sul Grande Fratello 2023

Giulia Salemi ha partecipato al Grande Fratello (versione Vip) due volte in qualità di concorrente (nel 2018 e nel 2020-21) e lo scorso anno nei panni di opinionista dedicata al web. É quindi legata a doppio filo al reality e non ha mai nascosto di sentirsi molto a suo agio nel gestire lo spazio social del programma. Fatto sta che ultimamente sembra aver deciso di alzare una cortina di silenzio su tutto ciò che riguarda l’universo GF. Finora non ha commentato le dinamiche dei nuovi inquilini o espresso pareri sul nuovo corso della trasmissione, né tanto meno ha dedicato un pensiero alla sua sostituta Rebecca Staffelli. Silenzio assoluto, cosa alquanto insolita per una GF addicted come lei, che fino allo scorso anno conosceva a menadito (e commentava) tutto ciò che avveniva nella casa, sia in tv che sui social.

Il "no comment" gelido a Milano

A interrompere lo sciopero di opinioni di Giulia Salemi sul Grande Fratello ha provato poche ore fa anche Fanpage, intercettandola ad un evento in occasione della Fashion Week in corso a Milano. Anche stavolta, però, la 30enne piacentina ha glissato con fare gelido: "No comment", ha risposto alla immancabile domanda a tema GF, evidenziando – forse – una delusione ancora viva per il modo in cui si è chiusa la sua esperienza nel team del reality. Non è dato sapere se il presunto astio di Giulia sia dovuto al semplice rammarico causato dalla mancata riconferma o ad altre motivazioni non ancora note. C’è chi sussurra, ad esempio, che non abbia gradito il fatto di non essere stata citata nemmeno per un saluto nella puntata d’apertura di questa stagione, una sorta di riconoscimento per il lavoro svolto lo scorso anno che in cuor suo sentiva di meritare.

Il rapporto (intatto) con Signorini

Non risultano invece screzi con Signorini, che rimane anzi un suo grande estimatore, oltre che un amico intimo. Alfonso per mesi ha lavorato di diplomazia ai piani alti di Cologno Monzese per garantirle il rinnovo con Mediaset e blindarla dietro al tablet del GF, senza però riuscire a placare la smania di rivoluzione di Pier Silvio Berlusconi. Col conduttore, Giulia Salemi va ancora d’amore d’accordo e c’è da scommettere che Signorini sia il suo primo fan anche ora che l’influencer è volata in Rai, dove alla corte di Alberto Matano – in qualità di ospite fissa a La vita in diretta del sabato – sta ora provando a rilanciare la sua carriera dopo la delusione incassata dall’amato Grande Fratello.

Potrebbe interessarti anche