Whoopi Goldberg sempre più protagonista in Rai: dopo UPAS eccola in prima serata con un film stellare In prima serata torna Deloris Van Cartier, la Suor Maria Claretta che ha fatto innamorare più di una generazione. In seconda serata Tom Hanks affianca Daryl Han

I programmi tv di mercoledì 23 luglio 2025

Dalle 8.35 spazio alla nuova coppia regina dell’estate, Alessandro Greco e Carolina Rey, che hanno sconvolto milioni di telespettatori con la loro freschezza e simpatia. Unomattina estate propone ogni giorno un mix di informazione, attualità, approfondimenti e curiosità, con uno sguardo attento ai temi sociali, ambientali ed economici. Al centro del racconto ci sono le storie delle persone e dei territori, con spazi dedicati a salute, lavoro, famiglia, diritti, cultura e spettacolo.

Dalle 11.30 spazio invece alla terza stagione di Camper In Viaggio, con Tinto che per questa edizione sarà affiancato dalla bellissima Alessia Mancini. La coppia viaggerà in camper insieme a veri appassionati del genere, affrontando missioni quotidiane affidate da Umberto Broccoli, il "Professore". Il programma invita il pubblico a scoprire l’Italia lentamente e in profondità, privilegiando esperienze autentiche e sostenibili: passeggiate, visite culturali, artigianato locale, gastronomia, sport e momenti di convivialità.

Le fiction da vedere oggi in tv

Dalle 14.05 protagonista L’Allieva, alias Alessandra Mastronardi, l’amatissimo e intraprendente medico legale alle prese con nuovi casi da risolvere: in onda gli ultimi tre episodi della seconda stagione:

Talento mortale (2×10): Erika ottiene una borsa a Baltimora rubando l’idea di Alice, mentre una giovane musicista viene avvelenata da un collega invidioso. Arthur torna in Italia per cercare il padre di una bambina siriana orfana, con l’aiuto di Alice e Sergio. Intanto Claudio parte per un congresso a Milano.

Omega come omicidio (2×11): Il vicequestore Calligaris viene ferito mentre indaga su un traffico di metamfetamine. Alice si sente esclusa da Claudio, che fatica a condividere i suoi sentimenti. Durante una cena con Arthur, Claudio riappare deciso a riconnettersi con lei, ma poi sparisce. La mattina dopo, mentre Arthur dorme da Alice, Claudio la chiama: Calligaris si è risvegliato.

Corsa ceca (2×12): Mentre Calligaris si riprende, Claudio e Alice indagano sull’omicidio di un allenatore di atletica, con una testimone non vedente coinvolta. Arthur dichiara il suo amore per Alice, mentre Claudio le propone con un anello. Tra tensioni e addii, Claudio lascia l’istituto ma lascia una lettera d’amore ad Alice. Alla fine, lei lo raggiunge all’aeroporto e lo convince a restare. Tuttavia, la calma è interrotta dalla notizia di un agguato al PM Sergio Einardi.

In diretta su Rai1 questa sera

Alle 17.15 va in scena invece Gianluca Semprini, affiancato da Greta Mauro per questa edizione dell’Estate in diretta, con la partecipazione di Gigi Marzullo: il programma offre un’informazione puntuale e approfondita, combinando reportage sul campo e talk show con giornalisti e ospiti noti. Ogni puntata propone anche interviste a personaggi amati del mondo dello spettacolo, della musica e della TV, raccontando con attenzione e rispetto ciò che accade nel Paese.

Nel preserale, alle 18.40, i "Gira e Rigira" proveranno ad aggiudicarsi il montepremi nella nuova puntata di Reazione a catena, condotta dal simpaticissimo Pino Insegno, mentre alle 20.30 l’access prime time sarà ancora affidato ai video storici di Techetechetè (senza Bianca Guaccero).

I film da vedere stasera in tv

In prima serata, alle 21.30, Whoopi Goldberg torna a vestire i panni di Deloris Van Cartier, la mitica Suor Maria Claretta che, tra cori e peripezie, aiuta la polizia ad arrestare un potente boss criminale dopo essersi cammuffata da suora per sventare terribili ripercussioni. Tra risate, musica e amicizia, Deloris scopre il valore della solidarietà e della trasformazione personale, in un film che ha fatto sorridere intere generazioni: Sister Act – Una svitata in abito da suora.

In seconda serata, alle 23.15, Tom Hanks affianca Daryl Han in Splash – Una sirena a Manhattan: quando Allen, un giovane uomo di New York, salva una misteriosa ragazza da un annegamento, non immagina che lei sia in realtà una sirena di nome Madison. Tra malintesi, scoperte e situazioni esilaranti, Allen e Madison si innamorano, ma il loro amore è messo alla prova dal mondo umano e dai pericoli che la vera natura di Madison comporta.

