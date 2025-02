Gigi Marzullo, chi è la moglie Antonella De Iuliis: il lavoro prestigioso e il matrimonio 'tardivo' Dirigente d’azienda e lontana dal mondo dello spettacolo, Antonella De Iuliis ha sposato Gigi Marzullo nel 2018 dopo una lunga relazione

Gigi Marzullo, noto conduttore televisivo italiano e volto storico della Rai, è un personaggio iconico del piccolo schermo. Con il suo stile inconfondibile e le sue celebri domande esistenziali, ha saputo conquistare il pubblico per decenni. Ma chi è la donna che ha rubato il suo cuore? Si tratta della moglie Antonella De Iuliis, una donna riservata e di successo, lontana dai riflettori ma al fianco del giornalista da oltre vent’anni. Dopo una lunga relazione, la coppia ha deciso di ufficializzare la loro unione con il matrimonio celebrato nel 2018. Scopriamo di più su Antonella De Iuliis e sul loro legame speciale.

Gigi Marzullo, chi è la moglie Antonella De Iuliis

Nata a Roma il 14 giugno 1958, Antonella De Iuliis è una donna colta e realizzata professionalmente. Laureata in Scienze Politiche presso l’Università LUISS Guido Carli, ha scritto una tesi in Diritto delle Comunità Europee, dimostrando fin da giovane un forte interesse per le dinamiche economiche e politiche internazionali. Dopo la laurea, ha trascorso alcuni anni a Bruxelles, lavorando per il Fondo Sociale Europeo, esperienza che le ha permesso di acquisire una solida formazione nel settore della gestione e dello sviluppo economico.

Oggi, Antonella De Iuliis ricopre il ruolo di dirigente aziendale ed è una figura di rilievo nel panorama imprenditoriale italiano. Lontana dal mondo dello spettacolo, ha sempre mantenuto un profilo discreto, preferendo concentrarsi sulla sua carriera e sulla sua vita privata. Nonostante il suo ruolo pubblico come moglie di un volto noto della televisione, ha scelto di non esporsi mediaticamente, limitandosi a un’attività moderata sui social, in particolare su Twitter, dove si descrive ironicamente come "trolleymunita" e condivide soprattutto contenuti legati all’attualità e al suo lavoro.

Il matrimonio con Gigi Marzullo: un amore lungo vent’anni

La storia d’amore tra Gigi Marzullo e Antonella De Iuliis è iniziata alla fine degli anni ’90, ma la coppia ha scelto di sposarsi solo nel 2018, dopo oltre vent’anni di relazione. Il matrimonio è stato celebrato il 15 ottobre a Nusco, in provincia di Avellino, con una cerimonia riservata a pochi intimi. Testimoni di nozze d’eccezione sono stati Adriano Galliani e Flavio Cattaneo, accompagnato dalla moglie Sabrina Ferilli. Marzullo non ha figli, mentre sua moglie ne ha uno frutto di una relazione precedente. Sul tema della mancata paternità, il giornalista ha detto: "Mi sono molto dedicato al lavoro e non ci ho mai pensato. Poi ho sposato una donna che ha un figlio e quindi un figlio c’è. Io sono sicuro che nella vita bisogna accettare quello che la vita ti regala". Una riflessione che rivela il suo approccio filosofico alla vita e alla famiglia. Non avendo mai avuto figli propri, il giornalista ha trovato nella relazione con Antonella una serenità che va oltre le convenzioni.

Il matrimonio, come raccontato dallo stesso Marzullo, è stato in gran parte organizzato grazie all’insistenza di Ciriaco De Mita, ex presidente del Consiglio e grande amico della coppia. "Sapevo che lei ci teneva, anche se era già stata sposata. Ha fatto tutto Ciriaco De Mita, che teorizzava come l’alternativa al matrimonio fosse peggio del matrimonio stesso. Una sera al Premio Agnes eravamo tutti a tavola e ritirò fuori l’argomento. Io allora dissi: ma se ci sposiamo chi paga? E lui: me ne occupo io, facciamo a casa nostra. E così avvenne".

