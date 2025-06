Magalli ‘asfalta’ Mario Adinolfi a La Volta Buona. La reazione (pesantissima) di Caterina Balivo Nel corso della puntata di oggi, 13 giugno 2025, il conduttore si è reso protagonista di un’uscita molto infelice sul concorrente dell’Isola. Ecco che cosa ha detto.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

CONDIVIDI

Oggi pomeriggio, a La Volta Buona, Giancarlo Magalli si è reso protagonista di una battutaccia decisamente evitabile. ‘Vittima’ della sua lingua è stato Mario Adinolfi, al momento impegnato come concorrente a L’Isola dei Famosi. E il tutto è avvenuto mentre la conduttrice, Caterina Balivo, era impegnata in collegamento con Raz Degan. A seguire, non ci è voluto molto prima che la padrona di casa reagisse (con forza) alle parole di Magalli. Vediamo meglio tutti i dettagli della storia qui sotto.

Giancarlo Magalli, la battuta su Adinolfi a La Volta Buona

Nel corso della puntata di oggi, a La Volta Buona, Caterina Balivo ha aperto il collegamento con Raz Degan. E si è parlato del digiuno a cui Degan si è sottoposto di recente. 10 giorni intensi senza cibo, che hanno acceso un bel dibattito in studio. Ma tra i presenti, oggi, c’era anche l’irriverente conduttore Giancarlo Magalli. Che ha sfruttato l’assist di Raz per lanciare una stoccata, ironica e pesantissima, indirizzata al concorrente de L’Isola dei Famosi Mario Adinolfi.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

"Chiamiamo Adinolfi", ha scherzato Magalli nel momento in cui si discuteva del tema digiuno. Poi però è arrivata l’aggiunta velenosa: "Quello si è mangiato un cameraman". Tra il gelo in studio e la reazione esterrefatta degli altri ospiti, Caterina Balivo ha sorvolato per un attimo. Con invidiabile mestiere e sangue freddo, va detto. Poi, a seguire, quando il collegamento con Raz Degan è terminato, la presentatrice si è scatenata con una replica decisamente durissima.

La reazione (pesantissima) di Caterina Balivo

In sostanza, Caterina Balivo ha ammonito il suo ospite Magalli. Facendogli notare quanto sia sbagliato, e per giunta di cattivo gusto, scherzare su un tema delicato come quello del corpo delle persone. Punto sul vivo, Magalli ha provato a difendersi, sostenendo che il suo era in fondo un gioco. E poi lo stesso Mario Adinolfi, secondo il conduttore, spesso ha fatto della sana autoironia sull’argomento. Ma un conto è prendersi in giro da soli, ha risposto la Balivo, e tutt’altra cosa è invece attaccare gratuitamente gli altri.

Per fortuna, dopo altre flebili proteste di Magalli, la puntata de La Volta Buona è andata avanti. E lo spiacevole incidente è stato archiviato con classe. Anche se resta l’onta di una battutaccia non necessaria. E l’evidenza che a volte, in casi delicati, è molto meglio saper tenere a freno la lingua. Altrimenti il rischio è quello di esporsi a figuracce. E che quelle figuracce, con in tempi che corrono, diventino molto presto virali ovunque.

Potrebbe interessarti anche